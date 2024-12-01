周二起北東下雨 氣象署：冷氣團周末再來北台恐跌破15度

把握這兩天好天氣，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今明兩天天氣穩定晴朗，周二到周四水氣增加，大台北及東半部有局部降雨機率。周五、周六另一波東北季風增強，接近大陸冷氣團等級，北台灣溫度下探15度或以下。

降雨趨勢，劉沛滕指出，今天花東零星降雨，明天下午開始，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區局部降雨，但整體來說天氣穩定，明天溫度回升，北部民眾可把握今、明天穩定天氣。

劉沛滕說，周二到周四東北風帶來水氣，迎風面大台北、東半部有局部降雨機率，雨勢較大在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭，迎風面降雨持續一周。周末有更強一波東北季風，周六東北季風或大陸冷氣團的冷空氣逐漸南下，溫度逐漸下降，降雨範圍增加，周五、周六北部和東半部局部降雨。

溫度方面，劉沛滕指出，今天輻射冷卻效應明顯，日夜溫差大，清晨各地低溫普遍15度，白天各地高溫25或以上，今、明天相對溫暖。

劉沛滕表示，周二到周四北部雲系增多，可能局部降雨，迎風面基隆北海岸、大台北山及宜蘭高溫下降，低溫維持18度到20度，中南部持續日夜溫差大天氣型態。