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菠菜不只用炒的！內行曝2食譜 1動作去苦澀：比大魚大肉好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
菠菜示意圖。圖／Ingimage
菠菜示意圖。圖／Ingimage

菠菜的盛產期為每年10月至隔年4月，其營養價值豐富，富含維生素A和維生素C，是很不錯的當季時令食材。有達人分享2道菠菜進階煮法食譜，不僅能去掉苦澀味，讓不愛吃菜的小孩也愛吃，還可分裝冷藏，帶便當也方便。

第一道料理是「滑蛋燴菠菜」，一名網友在TikTok分享，「一定要試試好吃不澀的菠菜新料理方式，健康又營養，不油膩又下飯，比大魚大肉還好吃」，所需準備材料如下：

滑蛋燴菠菜材料

菠菜：一包約250克

雞蛋：3顆

醬汁：辣豆瓣1大匙、醬油1大匙、水3大匙、糖1小匙、太白粉1大匙、蠔油1大匙

首先，把菠菜洗乾淨之後，去掉根部，再切成小塊。接著，煮滾一鍋沸水，加入一勺鹽和食用油，能讓菠菜下鍋汆燙時，保持綠油油的色澤不發黑，也能去掉苦澀味，汆湯約1分鐘即可撈起。再來，馬上泡冷開水，然後用手撈起瀝乾水分，放入乾淨的空盤子。

此外，還要準備一個空碗，碗中放一勺辣豆瓣醬、蠔油、少許太白粉、一勺清水，接著攪拌均勻，調好一碗醬汁。再來打4顆雞蛋，鍋子預熱倒入食用油後，再倒入打好的蛋，把蛋炒散炒熟，並倒入調好的醬汁，炒熟後淋在燙熟的菠菜即可。

@koma1225_

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第二道料理為「韓式涼拌菠菜」，IG擁有23.5萬人追蹤的「vivi.isafit」表示，好市多的冷凍菠菜，很適合做常備小菜，所需準備材料如下：

韓式涼拌菠菜材料

菠菜：好市多冷凍菠菜2包（可分裝6份），也可用新鮮菠菜

醬汁材料：醬油1大匙、麻油、椰糖適量（東南亞超市或蝦皮可買到）、芝麻適量

首先，冷凍菠菜拆封後免洗免切，直接汆湯，燙2~3分鐘起鍋，泡冰水快速降溫，再把水分瀝乾。用醬油、麻油、椰糖、白芝麻4種原物料進行調和，倒入瀝乾的菠菜裡攪拌均勻，就完成一道美味的涼拌菠菜料理。

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