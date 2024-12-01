台大研發3產品展現護理的力量 微電影暗藏急診四大守則

中華民國護理師公會全聯會等舉辦「2024護理的力量Power in Nursing，國際護理創意獎暨坎城未來獅培訓計畫」，台大醫院護理團隊推出提供腹膜透析患者使用的「托腹腎衣」、提昇高齡者如廁安全的「智能安全便盆椅」，也透過拍攝微電影「迫不急待」，紀錄急診室日常，用幽默看見醫療真相。

護理缺工，但也有許多堅持在第一線護理人員持續付出。活動希望彰顯「護理的力量」，首次結合國際坎城創意獎，期待醫護人員與年輕世代，跨世代、跨領域組成團隊，用各式創意發想彰顯「護理的力量（Power in Nursing）」，並提出符合永續發展指標SDGs健康相關指標， 也盼大家透過護理創意，理解及提升健康識能。

托腹腎衣 腹膜透析病人日常生活福音

台大醫院腹膜透析團隊設計腹膜透析專用服，取名「托腹腎衣」，Skin Release：Unlimited Clothes─無膠、無痕，勝心腎意，希望成為腹膜透析病人日常生活中的福音。

主要是護理師看到腹膜透析病人每天使用膠帶固定管路及導管出口紗布，腹部皮膚因此搔癢不適，造成皮膚炎或感染，於是設計「托腹腎衣」，可固定透析導管，改善病人因膠帶黏著皮膚造成的不適及搔癢等，提升病人透析信心及生活品質。

●托腹腎衣：

智能安全便盆椅 提升高齡病患如廁安全與便利

醫院便盆椅是行動不便者的重要輔助設備，但若輪子未固定妥當或起身時誤踩踏板，可能導致危險。台大團隊進行創新改良，研發具六大安全設計的「智能安全便盆椅」，特色如下：

1.自動煞車裝置，自動鎖住輪子，避免因操作疏忽導致滑動。

2.手把解鎖裝置，輕按手把即可移動便盆椅，放開後自動煞車。

3.雙邊可掀式扶手，便於患者進行安全移位。

4.踏板自動回彈，減少絆倒風險。

5.防後傾倒裝置，加強結構穩定性，提升整體安全性。

6.馬桶結合設計，無需便桶即可使用以提升照護效率。

「智能安全便盆椅」曾在高齡健康產業博覽會展示，廣受好評，獲「2024 第十五屆 IIIC 國際創新發明競賽」金獎、護理師護士公會全國聯合會護理創新競賽榮獲佳作。期望透過推廣「智能安全便盆椅」，改善高齡和行動不便族群的生活品質，並為照護者提供更方便的輔具，有效降低意外風險。

●智能安全便盆椅：

「迫不急待」 急診室日常 用幽默看見醫療真相

急診室是生死交界第一線，充滿著混亂與挑戰，「迫不急待」以一位阿嬤掛急診，帶領觀眾走進急診室，展現醫護人員如何在繁忙中堅守秩序，並揭示急診室的四大守則，讓大家重新思考醫療資源的珍貴。

影片中阿嬤帶來一袋過期藥品，護理師耐心地提醒：「藥品有保存期限，過期藥對身體有害。」更將影像學檢查比喻成「坐火車過山洞」，透過醫師解釋重複檢查會帶來的風險。此外，影片生動描繪護理師在急診室的忙碌，彷彿「千手觀音」般應對不斷湧現的各種需求，展示了醫護工作者在高壓環境下的高度專業與辛勞。

希望大家看了影片，覺得輕鬆莞爾，也對急診室規則有更多認識，尊重醫護人員辛勞。影片中揭示急診室四大守則：

一．檢傷分級有先後，急重症優先。

二、藥品有期限，過期藥勿留存。

三．檢查記得帶光碟，避免重複拍攝。

四、尊重醫護，感謝他們的辛勞。

●迫不急待：