把握好天氣 周六冷氣團再襲轉濕冷

把握這幾天好天氣，周末下波冷氣團來襲就要轉濕冷了。

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，今受冷高壓出海減弱帶來偏東風影響，各地仍是晴時多雲穩定天氣，白天高溫回升到23-25度，南部可以到26-27度以上，溫暖舒適。但太陽下山，輻射冷卻效應發威，各地氣溫將明顯下降，嘉義以北低溫15-18度，高屏18-19度，部分地區日夜溫差接近10度。

廖于霆指出，周一、周二各地受偏東風影響，維持晴朗穩定，日夜溫差大天氣型態，僅東半部雲量稍多，偶有短暫雨。低溫一天比一天回升約1度。

廖于霆說，周三、周四東北風稍增強，北部東北部雲量變多，東北角偶有零星雨，其他地區天氣跟氣溫變化不大，與這幾天差不多。周五到周六東北季風更增強，後續冷氣團南下，台灣天氣將轉為濕冷，中南部氣溫也會下降，不過還有將近一周，可以好好把握未來四、五天相對穩定且較溫暖的天氣。

廖于霆指出，中南部空氣品質因風速弱，擴散條件不好，汙染物容易累積，經常會達到對敏感族群不健康或對所有族群不健康等級，提醒容易過敏的民眾外出要做好防護措施，避免在外面活動太久。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。