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11至29度日夜溫差大 吳德榮：冷氣團周末再來

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
白天氣溫回升，但日夜溫差大 。本報資料照片
白天氣溫回升，但日夜溫差大 。本報資料照片

天氣好，白天回溫，但日夜溫差大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄(http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3331-2024-11-30-21-58-41)表示，今白天起至明日、各地晴朗穩定，冷氣團減弱，氣溫明顯回升，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

今日各地區氣溫為：北部12至28度、中部11至28度、南部13至29度及東部12至29度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周二至四(3至5日)東半部水氣逐日增多，局部短暫雨的機率逐日提高，西半部仍晴朗穩定；各地白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，周五(6日)另一東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸下降、北台轉涼。各國模式顯示，下波冷空氣大約周六(7日)起影響三、四天，強度雖比上波強，但已略調弱；為期末模擬，會是什麼等級冷氣團？各國模式皆繼續調整，應持續觀察。

冷氣團 吳德榮 東北季風 氣溫

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