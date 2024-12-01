2024失智永續論壇／王培寧：新藥治療18個月延緩退化5個月

2024失智症永續照護新未來國際論壇於11月30日在政大公企中心舉辦，一森診所記憶健腦中心及台北榮總神經內科醫師王培寧以「失智症早期診斷與治療的新曙光」為題進行演講。她表示，近幾年失智症在診斷工具和治療上都有新的突破，阿茲海默症新藥治療18個月，可延緩退化5個月，對於病人生活品質及減輕家人照顧負擔幫助很大。

看見失智症者的能，而非不能

日本百歲人瑞有九萬五千多人，台灣連續多年百歲人瑞超過五千多人，高齡人口增加，失智症人口隨之上升，但王培寧說，她以正面樂觀的態度看待失智症照護的未來發展，並提醒失智症者或照顧者，都要看見失智症者的「能」，而不是一直想他的「不能」。

王培寧提到，自己的老師劉秀枝醫師也特別來到論壇現場，也以劉秀枝的著作《你怎麼看待老年，他就怎麼回應你》來比喻失智症，王培寧說，「你怎麼看待失智症，他就怎麼回應你。」她看過很多失智症者走出去參加活動並不悲觀痛苦，而是開朗積極，就像這次論壇擔任講者的失智症者曾清芳，帶來溫暖鼓舞的力量。

生物標記幫助早期精準診斷

常有民眾感到疑惑，到底何時該去做失智症篩檢，答案是「你覺得何時要去看醫師？就何時去醫院要求失智症篩檢。」她補充說明，當症狀一直未好轉，而且不明白發生原因，基本上就要就醫，記憶力或認知問題其實也是。但她強調，並去醫院檢查不代表不正常，也並非記憶力不好就罹患失智症，有人到醫院檢查後發現自己正常，但的確有人就醫後發現有認知障礙，目前精準診斷要靠生物標記。

透過正子造影，看見腦中斑塊的分布情形，精確偵測腦部生物標記，從而早期診斷與治療，另外也可以使用血液檢測。目前不建議完全沒有症狀的人接受檢測，應有症狀再就醫，由醫師建議是否做生物標記精準診斷，當然同時還要搭配醫師的綜合診斷確認。

新藥治療對象是輕度失智症者

形成阿茲海默症的過程是大腦出現類澱粉蛋白，生成濤蛋白，之後造成神經退化。類澱粉沉積從很早以前就開始，甚至還出現症狀就有了。新藥移除類澱粉蛋白沉積，移除之後，後面的濤蛋白和神經退化的情況會被阻斷或延緩。

過去最困擾的問題是，阿茲海默症確診後沒有藥物可使用，但隨著新藥問世，民眾早期診斷後即可進行藥物治療。阿茲海默症新藥治療對象針對輕度失智症者，而非發展到中重度的失智症者，這也凸顯早期診斷的意義與重要性。

新藥可減緩認知和生活功能的退化

至於藥物效果，新藥可減緩認知和生活功能的退化，十八個月治療可減緩臨床進展五個月，但確實會有副作用，使用阿茲海默症新藥的副作用通常發生在第一次或前兩次注射，兩個比較嚴重的副作用是腦出血以及腦血腫，每種藥物發生率不同，大約15到35%，雖然發生率看起來有點高，但實際上臨床產生嚴重副作用的病人還是少數，目前醫師也還在密切觀察中。

王培寧提到，的確，目前醫學界無法阻止失智症發生，但只要能夠達到延緩效果，就很令人振奮，未來或許有可能活到八、九十歲還維持在輕度失智症，生活上大部分可以自理，這不就是大家常說的希望自己老後生活可以自理嗎！