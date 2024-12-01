2024失智永續論壇／陳筠靜：每一個家庭都應該提早準備

聯合報／ 記者許凱婷／台北即時報導
台灣失智症協會秘書長陳筠靜建議，失智家庭的第一步是召開家庭會議，透過討論病情、資源配置與照護分工。記者曾吉松／攝影
台灣失智症協會秘書長陳筠靜建議，失智家庭的第一步是召開家庭會議，透過討論病情、資源配置與照護分工。記者曾吉松／攝影

台灣目前有逾37萬名失智症者，其中93.8%在家中照顧，僅6.2%住進專業機構，顯示家庭照顧位居失智症照護系統核心，但家庭人口變小、經濟壓力倍增，常令家屬喘不過氣。台灣失智症協會秘書長陳筠靜，在今（30）天的「2024失智症永續照護新未來國際論壇」中，以「失智症家庭的預先準備計畫」為題，表示失智症病程長、且深具變化，家庭須長期投入人力、物力與情感支持，這使得提早規畫與整合資源變得格外重要。

陳筠靜提出「穩定醫療+非藥物治療」的照護作法，強調「人、環境與活動」平衡。她解釋，失智症者可能在某些時段出現失智狀況，但提供友善環境、穩定其情緒、維持興趣參與及人際互動，能有效延緩退化，例如減少失智症者身邊的刺激源、降低焦慮；活動安排時，根據其興趣與能力設計日常活動，以激發潛能並保持作息穩定。

善用資源，建立友善的失智照護環境

陳筠靜建議，失智家庭的第一步，即是舉行家庭會議，透過討論病情、資源配置與照護分工，達成共識並確認該如何執行。她提出三點建議：

1.定期盤點資源：包括身分（如申請身心障礙證明）、人力（全職或兼職照顧者）、財力（補助、儲蓄、保險）及家庭開銷等。

2.靈活運用資源：沒有完美的照護資源，但「現在的30分，可以為未來的80分奠定基礎。」，因此應多元搭配各類資源，並適時求助。

3.持續性規畫：隨著失智症的病情變化，需求及資源會發生轉變，需保持彈性、隨時調整計畫。

陳筠靜提到，目前台灣已建立多項資源管道，包括全國失智症關懷專線（0800-474-580）及長照2.0專線（1966），呼籲家屬主動聯繫這些專線，獲取個性化建議、善用社會資源。

「很多家庭對於尋求幫助感到抗拒，認為自己可以解決所有問題。但事實上，整合資源的力量，遠比單靠家庭更強大。」並舉例，透過科技產品（如防走失手環）與社區支持據點，可有效減輕照護負擔，同時保障失智症者的安全。

每個家庭都應提早準備

陳筠靜提到，政府與社會應更加重視失智症家庭的支持需求，包括推動更完善的長照政策、補助制度及專業諮詢服務。同時，她強調「預先準備」的重要性，建議家庭可以進行財務規劃、安養信託及預立醫療照護諮商（ACP），讓家庭更有條理地應對失智症，並確保失智症者的意願與權益。

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