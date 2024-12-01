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早晚溫差大 周五轉濕涼

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
中央氣象署指出，受輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部日夜溫差大。本報資料照片
中央氣象署指出，受輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部日夜溫差大。本報資料照片

中央氣象署指出，明天前逐漸回溫，但受輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部日夜溫差大，今晨竹苗地區更有十度以下低溫機率。周五為廿四節氣「大雪」，東北季風增強，周六起將迎東北季風或大陸冷氣團等級冷空氣，北部及東北部轉濕涼，預計一路影響到十日。

氣象署預報員林定宜表示，明天下午起水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有零星短暫雨。周二至周四，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部雨，大台北地區及北部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，周五東北季風增強，周六起將迎東北季風或大陸冷氣團等級冷空氣，北部及東北部逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼，預計一路影響到十日。

溫度方面，林定宜表示，明天前溫度逐漸回升，早晚受輻射冷卻影響仍較冷，今天竹苗地區有十度以下低溫機率，中部以北，低溫約十一至十四度，其他地區約十六至十八度，白天北部及東半部高溫約廿三至廿五度，中南部廿六、廿七度。周五起東北季風增強，北部低溫約十五度、中部約十六度、南部十八度，並會持續降溫。

林定宜也提到，周二至周四清晨，中南部地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

低溫 冷氣團 東北季風

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