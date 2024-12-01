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食物銀行冷鏈補助 第一線反應冷

聯合報／ 本報記者／連線報導
衛福部補助各縣市設置食物銀行冷藏冷凍設備，但全台執行率僅八成，其中台北市食物銀行的冷鏈設置率僅有五成四。記者許正宏／攝影
衛福部補助各縣市設置食物銀行冷藏冷凍設備，但全台執行率僅八成，其中台北市食物銀行的冷鏈設置率僅有五成四。記者許正宏／攝影

協助社福邊緣戶的食物銀行，為提供食物更多元性，衛福部補助各縣市設置食物銀行冷藏冷凍設備，但全台執行率八成，其中六都中，台北市食物銀行的冷鏈設置率僅有五成四。審計部報告指出，衛福部去年編列二千多萬預算，實現率只有一成六，第一線人員指出，申請繁瑣加上設備維護難、電費都形成設置門檻。

介於貧窮線但未達中低收入戶資格者，在急難救助期間，政府透過食物銀行，協助他們媒合到所需的物資。過去食物銀行的物資，受限於保存溫度，提供項目受限，衛福部運用「疫後特別預算」中的七千多萬，執行自去年起為期三年的擴充「實（食）物銀行充實冷藏及冷凍設備」計畫，補助十萬購買冰箱、每月維護設備費最高一點二萬。

審計部今年針對該計畫提出檢討，認為執行率欠佳，去年編列二千多萬預算，實現率僅一成六、預估受益人次為廿五萬人次，實際卻僅有五萬多人次使用，僅達目標值的五分之一。各縣市設置冷鏈設備布建的比率不一，六都中，台北市食物銀行冷鏈布建率僅五成四，廿二縣市中布建率最低為澎湖縣，只有二成八。

北市社會局表示，北市屬於都會型城市，房舍租金極高，影響民間團體辦理意願食物銀行，且依過去經驗，市民對即期食品接受度不高，對冷凍設備需求不大，多以餐食供應弱勢者。澎湖縣社會處長周柏雅表示，布建率未達標，主要是人力管理問題，離島人口老化、物資運送不便、倉儲管理也不簡單。

號稱「台北最窮社區」南機場忠勤里的里長方荷生說，投身食物銀行多年，當初政府會協助補助冷鏈設備，是他向立委建議的，但政府為防弊，設下許多行政要求，如設計成標案形式等，讓許多單位打退堂鼓，且申請冷鏈需撰寫複雜申請文件，後續的設備維護及電費支出若超出得自行吸收，原是美意卻成硬傷。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，去年執行率偏低，與計畫是從去年六月起才啟動有關，執行期間僅半年，所以僅補助五十五處，且布建率並不是要達到百分之百，因各地實（食）物銀行規模或民眾需求不同，不一定需要冷鏈設備，加上各縣市會透過比價、共同供應契約等方式辦理，使請撥金額少於原核定金額，以致經費執行率偏低，未來將持續推廣並輔導各縣市。

食物銀行助弱勢 冷鏈仍不足 製表／元氣中心
食物銀行助弱勢 冷鏈仍不足 製表／元氣中心

北市 衛福部 食物銀行

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