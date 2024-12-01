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被歧視比率上升 2成5失智者選擇隱瞞病情

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
全球失智症報告指出，約有八成八的失智者曾遭歧視，與五年前相比數據明顯上升。示意圖 本報資料照片
全球失智症報告指出，約有八成八的失智者曾遭歧視，與五年前相比數據明顯上升。示意圖 本報資料照片

據衛福部推估，全台約有卅五萬失智人口，從全球失智症報告指出，約有八成八的失智者曾遭歧視，與五年前相比數據明顯上升，使得約有近四分之一的失智者會選擇隱瞞病情。

面對失智症全球皆採取「早期診斷」、「早期照護」方針，學者建議，應積極打造友善環境，鼓勵及早就醫，延緩失智進程。

聯合報健康事業與富邦人壽等單位昨共同舉辦「二○二四失智症永續照護新未來國際論壇」。台灣失智症協會秘書長陳筠靜說，今年全球失智症報告指出，八成八的失智者曾遭歧視，該數據較二○一九年上升，其中約三成的台灣參與調查者，認為失智者具危險性，近四分之一的人表示，「當與他人見面時會隱瞞失智症」。

台灣失智症協會失智者諮詢顧問小組顧問曾清芳說，他自己既是協會至志工，也是一位輕度失智症患者，同時也照顧同為失智症的太太，一開始被診斷失智，也不敢談及自己是失智症患者，但後來與太太相互照顧多時，認為既然都已確診，就乖乖接受，想辦法延緩老化。

曾陪伴失智症母親的東京都立松澤醫院名譽院長齋藤正彥，照顧失智母親多年，他從母親的日記中發現，母親比任何人早發現自己認知功能出現問題，為了家人拚命對抗病情努力活著，他提醒失智照顧者，與其學習正確照護，更重要的是協助患者「還可以生活」，患者是自己生命的主體，並非接受照護的客體。

衛福部食藥署日前已通過一款治療阿茲海默症藥物的藥證，健保署正著手進行核價，有望獲得給付。台北榮民總醫院神經醫學中心神經內科醫師王培寧表示，近年失智診斷或治療皆突破，早期診斷後用藥，再加上非藥物治療，可讓患者停留在早期階段五到八年，籲若發現異常應盡速就醫。

失智症 患者 母親

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