最缺女性生理用品 食物銀行：我們也缺實物

食物銀行物資來源，多源自企業、餐廳、民眾捐贈，但不少捐贈者會將「保存不良」的食品拿到食物銀行，如二手醬油、開封過奶粉等，增加食物銀行處理困擾。

南機場幸福食物銀行經理程俊威表示，有意捐贈物資者，可先致電詢問，而銀行不只缺食物也缺實物，如女性生理用品就需要民眾大力捐助，兒童玩具則列入不建議捐助品項中。

程俊威說，民眾對於援助弱勢家庭皆相當熱心，但有時會收到較不適合的物資，如已開封的八分滿醬油，或是已過期的產品。若已過期或品質堪慮會直接下架，但如果是已開封的食物，還在效期內，會提供給共餐的廚房，當作食材使用。

程俊威說，民眾捐助項目五花八門，有人會捐贈衛生紙、紙尿褲等，甚至還有人捐貓砂，他們曾收過民眾捐贈玩具，但每個人對玩具的喜好不一，非銀行列入兌換的物資，目前較需要的是女性生理用品，需求量相對高，鼓勵民眾多捐贈。

食物銀行大多會與周邊麵包店、餐廳合作，程俊威說，每周至少會收到一千九百多公斤的麵包，除了會將麵包提供給弱勢者，也會放在「麵包領取櫃」，持悠遊卡民眾都可免費領取一份，不會看證明文件，讓所有食物都能有效被利用。