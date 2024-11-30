台日合作！阿茲海默症語言訓練復健研究 登上國際期刊

台中維新醫院院長許景琦今(30)日發表阿茲海默症「語言訓練復健研究」成果。台日攜手合作研究發現，經過語言訓練的患者，大腦白質密度、灰質體積都有明顯提升，有助於活化大腦，這項研究成果將於12月1日發表在國際學術期刊「Experimental Gerontology」。

今天舉行的研究成果發布會上，包括日本台灣交流協會台北事務所經濟部主任(厚生勞動擔任)飯塚尚文、新竹清華大學教授楊梵孛，台中榮總醫師朱為民，中山醫學大學埃及籍教授亞瑟，以及日本國立滋賀大學林國瑞博士醫師等人都出席。

論文第一作者許景琦指出，經過他的臨床觀察，解剖病況嚴重的阿茲海默型失智症患者，其大腦白質、灰質減少到幾乎沒有，他提出研究構思後，由大阪大學教授中井敏晴申請取得日本學術振興會(JSPS)的研究資金，並收集40名日本受試者的數據，並於台灣清華大學團隊完成數據圖形分析。

楊梵孛說明，這項研究自2022年起，陸續收集40名年齡在65歲到90多歲日本健康長者，其中一半的受測者連續四周、每天讀出摻雜難以發音的日文單字， 並對比語言訓練前後其MRI大腦白質、灰質變化，最後再由彰化基督教醫院、台中榮民總醫院及中山醫學大學參與此項研究。

許景琦指出，這項研究不僅為阿茲海默症患者提供了嶄新的復健療法，也展現台日學術與醫療領域合作的深厚友誼與成就。飯塚尚文說，台日老人疾病問題很類似也很重要，日本政府每年對振興會等編列預算，盼加強台日學術合作交流。