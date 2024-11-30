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想捐物資到食物銀行最好先打電話問 「這類物資很NG」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
南機場幸福食物銀行經理程俊威。記者許正宏／攝影
南機場幸福食物銀行經理程俊威。記者許正宏／攝影

貨架上整齊排列的白米、醬油、奶粉、罐頭、衛生紙等物資，是南機場幸福食物銀行，提供給經濟弱勢家庭的生計支援，不過有些時候，會有民眾抱著一箱物資過來，但整理後才發現有些可能已開封，甚至快過期，食物銀行經理程俊威建議，有意願捐贈物資的民眾，可以先致電詢問目前較需要的是什麼，像玩具就不太建議，但生理用品則鼓勵捐贈。

萬華忠勤里長方荷生成立臻佶祥社會服務協會，其中有一個提供共餐和領取麵包等物資的樂活園地，走路約5分鐘，會到達放置乾糧等物資的食物銀行，很難想像，這裡曾經是一間小郵局，程俊威說，有些宮廟會發平安米，長輩領回來後可能因為沒開伙等因素，反而放到長蟲，為了不要讓物資被浪費，所以成立了食物銀行。

在運作上會以家庭為單位，符合中低收入資格的家庭，會有一本類似「戶口名簿」的小本子，每人每個月有500點，可以到食物銀行兌換所需物資，也有些家長會用來當作給小朋友的獎勵，可以來換零食等。

程俊威說，有時候會碰到民眾換走物資，一段時間後因為看到更喜歡的品項等原因反悔，反而會造成工作人員的困擾，不過如果是小朋友的紙尿褲等物資，的確有可能會有用了一段時間不敷使用的狀況，這種的就會給予更換。

貨架上陳列的品項五花八門，包含白米、醬油、奶粉、罐頭等，包裝上會寫著大大的日期與所需的點數，程俊威坦言，有時候會收到一些已經開封過的捐贈物資，例如8分滿的醬油等，如果效期還有很久，會用來當作樂活園地共餐的食材，不過還是希望民眾避免捐贈已經開封會影響保存效期的品項，最好可以打電話詢問現在需要哪些物資。

除了各種的食品、營養品外，也有人會捐贈衛生紙、紙尿褲等，甚至還有人捐貓砂，程俊威表示，因為食物銀行有和連鎖賣場合作，所以有些民眾在賣場購物後，也會直接將部分商品放到捐贈箱中；有些是新聞報導有品質疑慮的產品，就會直接下架。

值得注意的是，玩具也是一個滿容易造成困擾的物資，畢竟每個人對玩具的喜好程度不一樣，程俊威說，不只會佔空間，也不見得是小朋友喜歡的品項，通常收到這些物資就會以義賣的形式，並將收入作為協會營運資源；生理用品則會鼓勵捐贈，因為生理用品很多女性都會用得到，所以有時候也是會跟捐贈者提起。

另外，食物銀行也和麵包店合作，每週會收到約1900公斤的麵包，因為麵包很多都是當天沒賣完而被送到這邊，方荷生就參考捷運置物櫃，設置了麵包領取櫃，只要持悠遊卡就可以免費領取一份麵包，也不會特別看身分證明文件，為的就是讓對方覺得被尊重，不過也會和領取的民眾溝通，每人每天限領一份。

如果已開封過的品項，就不適合捐贈。記者許正宏／攝影
如果已開封過的品項，就不適合捐贈。記者許正宏／攝影
臻佶祥南機場幸福食物銀行，志工將各界所捐贈的物資檢查有效期、有無破損後貼上點數標籤，再放至貨架上供弱勢者選取。記者許正宏／攝影
臻佶祥南機場幸福食物銀行，志工將各界所捐贈的物資檢查有效期、有無破損後貼上點數標籤，再放至貨架上供弱勢者選取。記者許正宏／攝影
里長方荷生示範如何刷卡開啟自動化麵包取物櫃。記者許正宏／攝影
里長方荷生示範如何刷卡開啟自動化麵包取物櫃。記者許正宏／攝影
貨架上有各界捐贈的食品和生活用品。記者許正宏／攝影
貨架上有各界捐贈的食品和生活用品。記者許正宏／攝影
程俊威說，每個家庭的資訊會登記在同一本手冊，每次兌換後會記錄。記者許正宏／攝影
程俊威說，每個家庭的資訊會登記在同一本手冊，每次兌換後會記錄。記者許正宏／攝影
疫情期間的無接觸防疫原則，讓里長方荷生想到，可用刷悠遊卡開啟的自動化發送冷藏麵包機器。記者許正宏／攝影
疫情期間的無接觸防疫原則，讓里長方荷生想到，可用刷悠遊卡開啟的自動化發送冷藏麵包機器。記者許正宏／攝影
白米是很多人會捐贈的物資。記者許正宏／攝影
白米是很多人會捐贈的物資。記者許正宏／攝影
智慧櫥櫃裡的麵包，一下子就被領取完畢。記者許正宏／攝影
智慧櫥櫃裡的麵包，一下子就被領取完畢。記者許正宏／攝影
民眾排隊領取物資。記者許正宏／攝影
民眾排隊領取物資。記者許正宏／攝影
臻佶祥南機場幸福食物銀行，讓弱勢者能夠以點數換取物資。記者許正宏／攝影
臻佶祥南機場幸福食物銀行，讓弱勢者能夠以點數換取物資。記者許正宏／攝影

衛生紙 食物銀行 麵包

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