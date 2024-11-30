2024失智永續論壇／失智防詐 提前辦監護宣告、金融註記

根據內政部警政署165全民防詐網資料，今年10月全台詐騙損失高達120億，每天平均受理的詐騙案都在600件以上，詐騙猖獗令人咋舌。富邦人壽法律事務部律師陳明賢於今舉辦的「2024失智症永續照護新未來國際論壇」中，提醒失智症者及家人可透過現行法律制度，提前做好預防措施，杜絕詐騙損失的機會。

善用輔助宣告或監護宣告

失智症者及家人應善用「監護宣告制度」，當認知能力不足時，例如無法完善表達自己意思，可請法院宣布受監護宣告，此稱為受監護人。

法院會為其選出一名監護人成為法定代理人，幫忙處理所有法律行為，然而，這不代表監護人能夠為所欲為，法律規定除非是為了受監護人的利益才可以處分其財產，也不可以代為進行投資行為，而且監護人在買賣或處分不動產的時候，也要經過法院許可才能執行，防範監護人將失智長輩的財產挪到自己的名下。因此，監護人看似權力很大，但其實只有責任而沒有好處。

「輔助宣告」跟監護宣告類似，法院會根據醫院鑑定結果來決定要做輔助宣告或是監護宣告。輔助宣告主要是透過法院選出一個「輔助人」，幫助受輔助宣告的長輩，在重要的法律行為上例如進行借貸、為人作保、買賣房屋、遺囑等，原則上需要得到輔助人的同意才有效。法律規定接受輔助宣告後，若擔任公司行號負責人，必須通過輔助人同意，可以避免長輩被拿去當人頭開公司。

金融註記防止被人冒用身分

失智症者及其家人可預先向聯合徵信中心或金融機構申請「金融註記」（當事人資料註記），簡單來說，就是在聯徵中心的個人資料進行註記，內容是「我從幾年幾月幾日開始不再辦理貸款和信用卡」，當有人冒用申請時，聯徵中心會再次跟本人確認，甚至會要求本人塗銷註記後，才能重新辦理貸款和信用卡。

在不動產方面，可至地政機關辦理「預告登記」，這並非轉移財產，而是代表之後只要未經塗銷，不動產都不得進行移轉、處分，以保障失智症者之權益。

防詐，預防勝於治療

陳明賢說，面對詐騙，法律上最好的策略就是不要進入訴訟，因為打官司討回財產的過程相當耗費心力，千萬別在應該要享福的年紀陷入漫長的混戰。最後提醒大家，當懷疑自己成為詐騙的受害者時，應立即向警方或相關機構報案，撥打反詐騙專線165尋求幫助，阻止損失擴大。