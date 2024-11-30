中午來拿便當「下午人就走了」 高齡社區的孤獨死衝擊

萬華忠勤里里長方荷生，被封為「地表最強里長」，除了成立食物銀行，讓弱勢有民生物資可以取用，也規畫樂活園地，讓社區長輩來共餐，「我的要求是，走得動的你就要下來」，希望長輩能透過到社區共餐，維持社交和人際互動，也因為這樣的模式，讓孤獨死的長者沒有太晚被發現。

走進南機場夜市，各種平價美食讓人食指大動，更有人形容，「不好吃的店家，基本上無法在南機場立足」，現任里長方荷生4歲起就住在那，看到老人病死家中多日無人察覺、弱勢家庭孩童三餐無法溫飽、 失業家庭因經濟頓失依靠等困境。

方荷生從2002年開始為長者送餐、2003年成立南機場社區發展協會、2010年打造南機場樂活園地、2013年開設南機場幸福食物銀行、2014年成立臻佶祥社會服務協會，後來也與周邊其他里合作，成立食物銀行，現在的服務對象從老到小，有老人共餐、社區健身房、圖書館等。

在「樂活園地」中有一個忙碌的廚房，員工們正熟練地準備便當，要送到台北車站提供給無家者，平常也會有獨居長輩送餐服務，如果身體狀況良好的，就會請他們中午到這裡共餐，方荷生強調，「我的要求是，走得動的你就要下來」，還有人帶著體驗運動、繪畫、藍染彩繪等，晚上有些因為和家人同住，就會回家吃飯。

在食物銀行服務的年輕社工陳奕儒提到，這邊吃飯的長輩大部分都超過80歲，年齡最大的是2位高齡94歲的阿嬤，最年輕的是65歲，其餘都是75歲以上，整個社區中也有10多位百歲人瑞，在人口分佈上是一個很老的社區，孤獨死也是常會碰到的問題。

「衝擊一定會有」，第一次碰到的時候，他才到這裡上班第2年，學校教的理論知識，和實務上會有很大的落差，讓他當天沒有辦法睡覺，而且這位長輩中午才來拿便當，下午就過世了，雖然發現得已經算很早，但當時是夏天，遺體多少有點腐敗。

他直言當下沒有想這麼多，還用手摸了摸對方的後頸，想著是不是有機會救回來，但仍是無力回天，還有一次是獨居的香港長輩，因為家人定居香港，在家屬來處理後續事宜之前，就是由協會這邊幫忙，但因為自己還是會怕，所以常常都是由經理潘梅香到殯儀館認屍，否則就只能讓遺體繼續冰存在殯儀館。

潘梅香在協會服務10年，會來是因為和里長認識，她因此「就傻傻地進來了」，平常負責長輩共餐等任務，每天第一件事就是準備餐食的水果，接著就是整理物資、備餐、提醒長輩記得吃血壓藥等。

有些長輩長期和她建立的信任感甚至超過家人，有位獨居長輩身體出狀況，卻又不願意由女兒帶去就醫，「死不去只好打電話給我，晚上10點多下著大雨我也去」，經過她的勸說，長輩終於願意讓醫師處理身體狀況。

潘梅香偶爾也會擔任「領隊」帶長輩出去玩，包含桃園知名水族館Xpark、宜蘭福山植物園等，在時間與長輩體力允許狀況下，她都會盡量多帶他們出門，但有一個原則就是「晚餐時間前一定要回來」，並不是捨不得一頓晚餐前，而是怕太晚回來，天色昏暗的狀況下，老人家容易跌倒。