中央補助食物銀行買冰箱成效差 「最強里長」點2大硬傷

有些人對於飲食的煩惱，可能是晚餐吃什麼，但經濟弱勢族群愁的可能是「下一餐在哪裡」，食物銀行在其中扮演重要角色，為了提升食物本存品質，政府從疫後特別預算中，編列7088萬8000元，讓食物銀行充實冷藏及冷凍設備，但繁瑣的行政文書，加上後續維運的電費等支出，導致成效不彰。

衛福部表示，112年成效低落，是因為計畫上路僅半年可執行，且初期還需要推廣，將持續輔導，另管理維護費每月最高補助1.2萬元。

有些陷於經濟貧窮的邊緣戶，未必符合中低收入戶資格，食物銀行能協助媒合到，他們最需要的物資，為提供多元食物供經濟不利處境家庭及民眾選擇、獲得均衡營養並落實惜食理念，政府在112年至114年「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」中，編列7088萬8000元，受益人數預估可達120萬人次。

衛福部統計至今年3月底，各市縣政府規劃設置的實（食）物銀行據點共計257處，但僅完成206處，其中台北市和澎湖縣分別為54.17%及28.57%，都不到六成。

六都其餘城市的布建率為新北100%、桃園79.17%、台中80%、台南78.95%、高雄100%，審計部報告指出，衛福部以疫後特別預算辦理「實（食）物銀行充實冷藏及冷凍設備」計畫，去年預算實現率僅16.65%，執行情形欠佳，受益人數也僅達到目標值的五分之一左右。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，這項計畫補助各縣市政府實（食）物銀行據點冷凍或冷藏設備最高10萬元，管理維護費每個月最高補助1.2萬元，因為第一年辦理尚需推廣及鼓勵縣市加入，且各縣市僅有半年執行期間，加上現行實（食）物銀行據點空間有差異，再者各縣市政府透過比價、共同供應契約等方式，導致請撥金額少於原核定金額，才會導致經費執行率偏低，所以112年補助55處，將持續鼓勵各縣市政府盤點布建。

投身實（食）物銀行服務多年的萬華忠勤里資深里長方荷生，另一個頭銜是臻佶祥社會服務協會理事長，從2002年為老人家送出第一個便當開始，成立食物銀行，對長者送餐、供餐、共餐，一轉眼已22個寒暑，而他和這個計畫有著密切的關係，因為發現很多食物銀行需要冷凍冷藏設備，所以向出身社福界的時任立委吳玉琴提出這個想法，但政府機關為了防弊而設下的行政要求，以及設計成標案的形式等狀況，反倒讓許多據點打退堂鼓，包括他自己也沒有申請。

「我們的初衷是為了讓服務據點更好」，方荷生說，要申請除了需要寫一堆繁雜的文件、計畫外，後續的設備維護、電費支出等，都得由據點自行吸收，成為一樁美事的硬傷，希望衛福部能降低相關限制、擴大申請的可能性。