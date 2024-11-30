2024失智永續論壇／齋藤正彥：不要在失智症者身上追求合理性

「照顧者的幸福會感染給失智症者，不幸亦然。」日本老年失智症權威齋藤正彥於今日線上出席「2024失智症永續照護新未來國際論壇」，分享自己照顧失智母親的經驗，提醒大家不要在失智症者身上追求合理性，因為比起「正確的照護」，更重要的是協助他們度過「還可以的生活」。

阿茲海默症新藥已在日本上市一年多，齋藤正彥表示，新藥對年輕失智症者效果有限，對75歲以上失智症者的效果較為顯著；對輕度認知功能障礙（MCI）的效果有限，對輕度阿茲海默症的效果較為顯著。

他也以醫師角度深刻描述失智症者的世界。失智症者會忘記最近的記憶，卻對這些記憶中的空缺感到疑惑，因此反覆詢問其他人。若繼續惡化，可能連身邊家人都會忘記，已婚者甚至忘記自己結過婚，有可能某天妻子出門購物後，失智症者已忘記妻子這個人，反而是已逝父母出現眼前，但一轉眼又消失。當旁人看到失智症者一直在原地徘徊，其實這時他們心中感到強烈不安。

失智母親最後的筆記令人鼻酸

齋藤正彥曾出版《失智母親眼中的世界》一書，透過失智症母親齋藤玲子來理解失智症者的精神行為及需求，並以醫師與兒子的雙重視角，讓每位照顧者、子女在面對父母失智時都能同理及應對。

他於論壇公開母親最後的筆記，與會者無不動容。筆記本從一開始文字滿滿到愈寫愈少，最後86歲高齡的母親已經無法寫下完整的句子，許多零散的文字連齋藤正彥也無法判讀其意，像是母親寫的自問自答「為什麼打電話給兒子五次、打電話太多次被罵了」，滿溢著一名失智症母親對紊亂記憶的無力與困惑，卻又窺見她即使病中仍對兒子的依賴。

身為老年失智症專家，齋藤正彥卻說，母親比他這個醫生兒子更早察覺自己的認知功能出現問題，但她拚命嘗試與病情對抗，最後精疲力盡、無力抵抗，在悲傷、怨嘆、祈禱之中，走向生命的最後。讓他不禁自問：「做為一名失智症專科醫生以及母親的長男，我是否在母親還在世時，真的理解她的內心？我的答案是否。」

失智症者是自己生命的「主體」

他想跟失智症照顧者說，正確認識失智症能有效減輕照護負擔，但是，比起「正確的照護」，更重要的是協助失智症者度過「還可以的生活」，照顧者自己的言行舉止也並非永遠符合邏輯，不需要在失智症者身上追求合理性，也不要給自己太大壓力，不用因為失敗而感到氣餒，因為失敗案例比成功案例多更多，照護者的幸福會感染給失智症者，不幸亦然。

要經常提醒自己，照顧過程中失智症者是自己生命的「主體」，並非接受照護的「客體」，請細心傾聽他們想表達的心聲，雖然照顧者無法減輕失智症者的悲傷與痛苦，但陪伴會讓他們好過一些。

罹患失智症不要自責

今年72歲的齋藤正彥與65歲的妻子膝下無子，也沒有其他可依靠的親人，但身邊還是有很多關心他們的家人與朋友，並且擁有過往與父母的回憶，因此並不覺得孤單寂寞。按照他的推估，假如能活到90歲，幾乎一定會罹患失智症，面對不知道會持續多久的老後，與其抵抗老化，不如學習適應老化比較輕鬆。