台灣角色IP宇宙喵Kuroro登陸曼谷 風靡大小朋友

台灣原創圖文角色宇宙喵Kuroro登陸曼谷，今天在曼谷的百貨商場穿梭，吸引大小朋友和Kuroro拍照，同時出版社和書店業者舉辦工作坊和座談會，向民眾介紹這隻來自台灣的宇宙喵。

由台灣迷母豐盛公司打造的角色IP宇宙喵Kuroro已經風靡日本，去年曼谷的紀伊國屋書店開始試賣Kuroro的周邊商品，除了周邊商品外，經由泰國出版社Nanmeebooks翻譯，Kuroro的3本圖文書近日在泰國出版。

Nanmeebooks和紀伊國屋書店今天在尚泰世界購物中心（Central World）內的紀伊國屋書店舉辦工作坊和座談會，向民眾介紹Kuroro這個角色IP和圖文書，文化部駐泰國文化組組長桂業勤也受邀出席活動。

迷母豐盛總經理高景星接受中央社訪問表示，他們和紀伊國屋書店合作，今年台灣、泰國、馬來西亞、新加坡、澳洲、阿布達比和杜拜的紀伊國屋，都由Kuroro擔任代言角色。

高景星說，角色IP產業本來就是一個比較暖心的產業，每個人都會在自己喜歡的IP角色上看到自己性格某部分，他們是從這個角度在經營Kuroro，例如Kuroro有好奇性格，比較不會跟人爭鬥比較，又例如Kuroro來自的NGC6543貓眼星雲，Kuroro想分享的是貓眼星雲中互相分享和共好的生活價值。

高景星指出，他們這次造訪泰國，覺得曼谷有活力、年輕又熱情，因此他們認為東南亞會成為角色IP產業的重點，除了Kuroro，未來也不排除推廣更多角色IP到東南亞市場。

除了今天的工作坊和座談會，Kuroro也將參加明天在泰國創意設計中心（TCDC）登場的「泰國2024童書節」（Children’s Picture Book Festival 2024），邀請民眾與Kuroro互動，並體驗台灣童書文化。