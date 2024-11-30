罹血管瘤臉部畸型 張育瑄獲金鶯獎：盼推廣臉部平權

衛福部今天舉辦「金鷹獎」頒獎典禮，表揚身障者。獲獎者之一張育瑄，出生即罹患血管瘤，左臉嚴重變形，不僅減損視力，還經常出血，嚴重時必須緊急就醫止血。他表示，自己不喜歡被當成生命鬥士，被貼上標籤，被提名時原先婉拒，但後來在陽光基金會同仁鼓勵下，藉此機會推廣「臉部平權」。

張育瑄說，自己臉部腫瘤在11歲那年開始擴大增生，為此經常面對外界異樣眼光，但自己總是樂觀認為，臉上只是多了一塊肉，與其他人沒什麼不同，並於學生時期，開始參與各式社團活動、志工服務，並以代言人身份，協助陽光基金會推廣「臉部平權」概念。

為宣導臉部平權，張育瑄走入校園與學生互動，但許多學童看到他時，被其臉部外觀嚇到，有人甚至當場後退好幾步。不過，張育瑄說，自己對於這些情況平淡看待，「這是他們要面對的課題，不是我的問題或過錯。」實際上，張育瑄每次帶完營隊，收到的卡片數量，都是其他隊輔前三多。

張育瑄目前在彩券行任職，擔任「報您發彩券行」負責人。他表示，實際工作上並沒有遇到困難，也許有人剛開始會被自己的外觀嚇到，但到最後有許多常客指定要跟自己買彩券，可見外觀不是重點，而是與人互動的態度。

衛福部政務次長呂建德說，每一位障礙者都是生命的主人，在各行各業寫下精彩人生，衛福部提出身障資源布建方案，113年至117年共編列480億，希望減輕照顧者負擔、布建社會資源、增設身障機構、導入薪資補助照顧者，「障礙是社會造成的，只要提供平等機會，身障者也能像金鶯一般翱翔，追逐夢想。」