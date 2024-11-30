快訊

許銘春涉挪「就安基金」辦演唱會 雇主協會：拿長照家庭血汗錢揮霍

「你要不要先XX」霸凌音檔曝光 衛福部次長：傷害公務員對人民非好事

聽新聞
0:00 / 0:00

忍耐40年脖子腫瘤比拳頭大 醫護柬埔寨偏鄉義診

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
惠來醫療體系的宏仁等3家醫院和台中榮總合組國際義診團，到柬埔寨馬德望省偏鄉義診。圖／惠來醫療體系提供
惠來醫療體系的宏仁等3家醫院和台中榮總合組國際義診團，到柬埔寨馬德望省偏鄉義診。圖／惠來醫療體系提供

惠來醫療體系的宏仁等3家醫院和台中榮總合組國際義診團，本（11）月中旬前往柬埔寨馬德望省偏鄉義診5天，當地很多病患因貧困放棄治療，獲知義診就趕快來看病，有3名患者甲狀腺腫瘤長得比拳頭大，醫護難以想像病人如何忍耐40年。

台中榮總國際醫療中心主任王仲祺擔任義診團長，他說，這次機緣巧合獲柬埔寨台商協助，促成跨院醫療團合作，本月9日至13日順利完成義診，成員都深刻感受能走出國門付出「是多麼有意義的一件事」，也見證台灣「援外」醫療量能，而義診的餘藥全數捐出給當地醫療單位，期盼延續愛心幫助更多當地貧困民眾。

義診團短短5天，服務逾2千診次，因柬埔寨沒開辦類似台灣的健保，大多數醫療需自費，很多民眾因貧窮無法及時治病，義診團醫師顏廷廷舉例，有3名患者脖子長出比拳頭大的腫塊，都是沒錢治療，延誤40年沒開刀，這在台灣不可能發生。

惠來醫療體系的宏仁、長春、東華3家醫院都加入義診行列，義診行程結束後，柬埔寨馬德望省長、副省長等官員致贈感謝狀給惠來醫療體系董事長陳鴻銘及義診團。宏仁醫院總院長王斯弘今表示，醫療無國界，行有餘力到外國偏鄉義診，雖非邦交國需克服許多困難，但善盡醫療團體的世界公民責任，醫護內心充實快樂。

惠來董事長特助陳家鈞說，惠來體系負責義診前置作業，包括當地義診流程、志工安排、藥品採購籌備及運送，並派出9名護理師和行政人員、聯繫柬埔寨醫學院醫學生、護生擔任翻譯，讓義診過程更加順暢。東華醫院護理長陳依蘋也說，大家都是首次參加國外義診，看到能滿足當地偏鄉需求，除了高興也讓體會台灣民眾有健保的幸福。

王仲祺說，柬埔寨台商TCM工程公司董事長黃朝晴、沈天成勛爵等人慷慨義助，安排義診團食宿照料，帶領員工化身為翻譯、志工在場幫忙，使義診作業順暢，令人感動。

台中榮總 柬埔寨 義診

延伸閱讀

台中榮總國際醫療義診前進柬埔寨 展現台灣愛心

37歲的她失去胰臟、膽囊與脾臟　VHL病友盼：健保納救命新藥

柬埔寨外長巴速坤回鍋後訪陸 與王毅談區域合作

柬埔寨首辦華語文測驗！考生不用再跑他國應試 人數將穩定增加

相關新聞

明後天西半部日夜溫差大 下周再迎更強冷空氣轉濕涼

中央氣象署指出，下周一前逐漸回溫，但受輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部日夜溫差大，明天竹苗地區更有10度以下低溫。下周五起...

菜價居高不下 北農啟動第9波平價蔬菜優惠創史上最多

今年11月颱風接連襲台，菜價至今仍處於高檔，北農啟動今年以來的第9波平價蔬菜優惠專案，從今天起至12月5日共6天，創下有...

「無聲疫情」抗生素抗藥性 台大醫曝三大常見開藥錯誤

抗生素抗藥性被視為無聲疫情，李慶雲兒童感染暨疫苗文教基金會董事長、台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民指出，臨床上常見三個醫...

統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲來了！「OPEN!大氣球遊行」12/7高雄登場

受到全台大朋友小朋友喜愛的第17屆「OPEN!大氣球遊行」將於12月7日在高雄登場，今年除了規劃20顆大氣球與20顆落地...

女性才會得的罕病 慈祐宮捐贈雷特氏症病友特製輪椅

雷特氏症是一種只發生在女性的罕見疾病，病友經常出現行走困難、語言功能喪失等症狀。社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會理事長黃...

罹血管瘤臉部畸型 張育瑄獲金鶯獎：盼推廣臉部平權

衛福部今天舉辦「金鷹獎」頒獎典禮，表揚身障者。獲獎者之一張育瑄，出生即罹患血管瘤，左臉嚴重變形，不僅減損視力，還經常出血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。