忍耐40年脖子腫瘤比拳頭大 醫護柬埔寨偏鄉義診

惠來醫療體系的宏仁等3家醫院和台中榮總合組國際義診團，本（11）月中旬前往柬埔寨馬德望省偏鄉義診5天，當地很多病患因貧困放棄治療，獲知義診就趕快來看病，有3名患者甲狀腺腫瘤長得比拳頭大，醫護難以想像病人如何忍耐40年。

台中榮總國際醫療中心主任王仲祺擔任義診團長，他說，這次機緣巧合獲柬埔寨台商協助，促成跨院醫療團合作，本月9日至13日順利完成義診，成員都深刻感受能走出國門付出「是多麼有意義的一件事」，也見證台灣「援外」醫療量能，而義診的餘藥全數捐出給當地醫療單位，期盼延續愛心幫助更多當地貧困民眾。

義診團短短5天，服務逾2千診次，因柬埔寨沒開辦類似台灣的健保，大多數醫療需自費，很多民眾因貧窮無法及時治病，義診團醫師顏廷廷舉例，有3名患者脖子長出比拳頭大的腫塊，都是沒錢治療，延誤40年沒開刀，這在台灣不可能發生。

惠來醫療體系的宏仁、長春、東華3家醫院都加入義診行列，義診行程結束後，柬埔寨馬德望省長、副省長等官員致贈感謝狀給惠來醫療體系董事長陳鴻銘及義診團。宏仁醫院總院長王斯弘今表示，醫療無國界，行有餘力到外國偏鄉義診，雖非邦交國需克服許多困難，但善盡醫療團體的世界公民責任，醫護內心充實快樂。

惠來董事長特助陳家鈞說，惠來體系負責義診前置作業，包括當地義診流程、志工安排、藥品採購籌備及運送，並派出9名護理師和行政人員、聯繫柬埔寨醫學院醫學生、護生擔任翻譯，讓義診過程更加順暢。東華醫院護理長陳依蘋也說，大家都是首次參加國外義診，看到能滿足當地偏鄉需求，除了高興也讓體會台灣民眾有健保的幸福。

王仲祺說，柬埔寨台商TCM工程公司董事長黃朝晴、沈天成勛爵等人慷慨義助，安排義診團食宿照料，帶領員工化身為翻譯、志工在場幫忙，使義診作業順暢，令人感動。