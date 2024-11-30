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感染科專家：夏季流感流行 有望降低冬季流感流行

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬提醒，天氣寒冷時要特別注意呼吸道融合病毒（RSV）跟流感。本報資料照片
中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬提醒，天氣寒冷時要特別注意呼吸道融合病毒（RSV）跟流感。本報資料照片

近期氣溫下降，中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬提醒，天氣寒冷時要特別注意呼吸道融合病毒（RSV）跟流感，流感可能在明年1月中達到高峰；然而今年夏季流感流行，今年冬天可能較為緩和。

我國今年罕見出現夏季流感，由於流感若進入流行期，會搭配流感公費藥劑擴大使用，依照今年狀況來看，從2022年開始使用至今年7月，長達17個月，追平2012年達到的最長紀錄。

黃高彬說，我國流感多在1月中、過年前後出現，由於受到氣溫影響，流感疫情不會這麼早出現，多在1月中至3月期間流行。但今年流感夏季流行，若型別沒有轉換，冬季流感的疫情會較為趨緩，但若型別轉換就另當別論。

根據疾管署統計，本流感季自今年10月1日起截至11月25日，累積250例流感併發重症病例，分別為234例A型H1N1、12例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型；其中41例死亡都沒有打疫苗。重症及死亡數都創下10年同期最高。然而，目前流感疫情仍處相對低點，尚未進入流行期。黃高彬說，目前流感季重症跟死亡較多，也受到夏季流感流行延續影響。

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