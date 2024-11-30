守護鯨豚20年 黑潮「尋找．海洋綠洲」剝皮寮開展

黑潮海洋文教基金會即日起至12月15日於台北剝皮寮歷史街區舉辦「尋找．海洋綠洲」展覽，透過聲音旅程、互動裝置、攝影作品等等方式，展現鯨豚在海洋中的故事，同時也分享黑潮近年推動「海洋綠洲：東海岸鯨類保育計畫」累積的成果。

黑潮累積20多年的鯨豚研究資料，在這次展覽中轉化為平易近人的文字及互動裝置；除展示研究成果，也邀集藝術家們透過聲音、互動裝置、攝影作品等等方式，向人們訴說海洋綠洲、對鯨豚的想望。

黑潮指出，「海洋綠洲計畫」呈現近年鯨豚生態調查與研究也是展覽中無比重要的一環，探討如何透過保育策略，建立友善鯨豚的海洋保護區，確保這片海域永續發展與管理，為世界的鯨豚留下一片綠洲>。

為串連各區海域、落實全球聯合保育，積極響應IUCN推動「海洋哺乳動物重要棲息地」的保育策略，並以20多年來在花蓮海域的鯨豚目擊資料為基礎，黑潮進一步提出了「海洋綠洲計畫」，以充實對東部海域的鯨豚生態資料，推動並落實更積極的鯨豚保育策略。