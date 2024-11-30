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「台灣排骨便當」 進軍日本關西連鎖超市

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
日本松源超市推出期間限定的「臺灣排骨便當」。圖/農業部提供
日本松源超市推出期間限定的「臺灣排骨便當」。圖/農業部提供

台灣排骨再次進軍日本超市！日本關西地區知名連鎖品牌松源超市今推出期間限定的「台灣排骨便當」，預計至12月20日限量販售5000份。農業部期望這次合作為台灣豬肉重返日本市場打開新局，同時將台灣豬肉飲食文化推向國際。

農業部部長陳駿季表示，台灣豬肉以高品質、美味著名，新加坡昨天宣布台灣生鮮豬肉進口，菲律賓去年初也開始進口台灣生鮮豬肉，到今年10月底前，台灣生鮮豬肉至菲律賓的出口量已是去年的17倍，台灣的香腸、貢丸等豬肉加工製品也在日本當地受到歡迎，本次的台灣排骨便當在松源超市開賣，不僅是首次在日本關西零售通路登場，更代表台灣農產品在日本有更深的交流。

他進一步說明，日本曾是台灣生鮮豬肉的主要出口市場，因口蹄疫影響才暫停多年。目前台灣也已提出傳統豬瘟非疫區申請，期望未來能很快讓日本消費者再度購買得到來自台灣的生鮮豬肉。

松源超市社長桑原太郎表示，此次「台灣排骨便當」經過雙方合作設計，便當主菜選用油脂與肉質比例絕佳的台灣豬優選部位肉，台灣製作好直送日本，再搭配松源秘製醬料，呈現層次豐富的濃郁風味。便當中搭配的高菜飯與台式小香腸，不僅貼合日本消費者喜好，也凸顯台灣豬肉產品的獨特美味。

松源超市創立於1961年，總部位於日本和歌山市，現有46家門市，涵蓋和歌山、大阪、奈良及京都等地區。2023年，其年銷售額達755億日圓，年消費人次超過3275萬，是關西地區最具代表性的高品質連鎖超市之一。

日本 豬肉 超市

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