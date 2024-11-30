明後天西半部日夜溫差大 下周再迎更強冷空氣轉濕涼

中央氣象署指出，下周一前逐漸回溫，但受輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部日夜溫差大，明天竹苗地區更有10度以下低溫。下周五起東北季風增強，周六起將迎東北季風或大陸冷氣團等級冷空氣，北部及東北部逐漸轉濕涼，預計一路影響到12月10日。

氣象署預報員林定宜表示，下周一前輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部日夜溫差大，各地晴到多雲，僅花東有零星雨，下周一下午起水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有零星短暫雨。周二至周四基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部雨，大台北地區及北部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，下周五起東北季風增強，周六起將迎東北季風或大陸冷氣團等級冷空氣，北部及東北部逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼，預計一路影響到12月10日，北部、東北部及東半部有局部短暫雨，東南部地區也有零星雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，林定宜表示，下周一前溫度逐漸回升，早晚受輻射冷卻影響仍較冷，明天竹苗地區有10度以下低溫，中部以北低溫約11至14度，其他地區約16至18度，白天北部及東半部高溫約23至25度，中南部26、27度。下周五起東北季風增強，北部低溫約15度、中部約16度、南部18度，並會持續降溫。

另外，他也提醒，下周二至周四清晨中南部地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。