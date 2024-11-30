台日合作！阿茲海默症「語言訓練復健研究」登國際期刊

台中維新醫院院長許景琦今在台中公布阿茲海默症「語言訓練復健研究」成果。台日攜手合作研究發現，經過語言訓練的患者，大腦白質密度、灰質體積有明顯提升，有助活化大腦，研究成果明天將發表在國際學術期刊「Experimental Gerontology」。

今天下午舉辦的成果發布會上，包括日本台灣交流協會台北事務所經濟部主任（厚生勞動擔任）飯塚尚文、新竹清華大學教授楊梵孛，台中榮總醫師朱為民，中山醫學大學埃及籍教授亞瑟，以及日本國立滋賀大學林國瑞博士醫師等人參加。

論文第一作者許景琦說明，他臨床觀察，病況嚴重的阿茲海默型失智症患者解剖，其大腦白質、灰質減少到幾乎沒有，他提出研究構思後，由大阪大學教授中井敏晴申請取得日本學術振興會（JSPS）的研究資金，並收集40名日本受試者的數據，數據圖形分析於台灣清華大學團隊完成。

楊梵孛說明，這項研究2022年起，陸續收集40名年齡在65歲到90多歲日本健康長者，其中一半的受測者連續四周、每天讀出摻雜難以發音的日文單字， 並對比語言訓練前後其MRI大腦白質、灰質變化。最後再由彰化基督教醫院、台中榮民總醫院以及中山醫學大學也參與此項研究。

許景琦指出，這項研究不僅為阿茲海默症患者提供了嶄新的復健療法，也展現了台日學術與醫療領域合作的深厚友誼與成就。

飯塚尚文表示，台日老人疾病問題很類似也很重要，日本政府每年對振興會等編列預算，盼加強台日學術合作交流。

許景琦畢業於高雄醫學大學，台大EMBA，2016年由美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院提名為全美國最佳博士論文獎。