林口長庚質譜檢驗中心啟用 提供高精準質譜檢驗

林口長庚醫院為利整合資源及提升檢驗量能，成立質譜檢驗中心今日啟用。中心目前可提供94個檢驗項目，每月總量約9000件，年件數成長率為10.6%，為長庚體系9大院區及超過60個院外機構提供高精準度的質譜檢驗服務。

林口長庚表示，檢驗醫學部早在2000年引進感應耦合電漿質譜儀(ICP-MS)，領先應用於臨床重金屬檢測，2012年引進第一台液相層析串聯式質譜儀（LC-MS/MS），為國內首先運用於抗排斥藥物檢測，至今機台數擴大為ICP-MS2台及LC-MS/MS5台。

質譜儀是一種量測帶電粒子質量/電荷（m/z）的分析方法，具高專一性及高敏感度，可自行開發檢驗項目及同時檢驗多項分析物，已成為臨床檢驗重要技術。

林口長庚為勞動部指定的勞工體格及健康檢查特定檢查項目的檢驗機構，可提供勞工血中鉛、汞、尿中鉛、汞、鎘、鉻、鎳、無機砷及血清銦的重金屬檢查項目，評估勞工環境暴露情形。

近期在國內，環境汙染及食品安全相關新聞頻傳，因此與食品相關的金屬汙染議題也再次受到高度關注，林口長庚檢驗醫學部開發12項有毒重金屬檢驗套組，針對較常引起中毒的銅、鋅、錳、鎳、鉛、鎘、砷、汞、銻、鍗、鉍、鉈等有毒重金屬做高精準度的定量檢驗，這些重金屬可能造成的身體傷害相當多樣，包含神經毒性、腎毒性與肝毒性等，對國人健康的潛在傷害不可謂不劇。目前已持續開發，共可提供13項血液與18項尿液重金屬檢驗。

因應個人化醫療需求，林口長庚檢驗醫學部利用LC-MS/MS設立抗排斥藥物、抗癲癇藥物、抗黴菌藥物、抗癌藥物以及抗精神病藥物血中濃度監控檢驗，可供醫師精準調整給藥劑量，以避免藥物濃度不足而治療無效或濃度過高而造成中毒。

此外，提供血漿游離型腎上腺素及尿液兒茶酚素等荷爾蒙檢驗，以協助嗜鉻細胞瘤診斷，同時設立腎毒素硫酸引朵酚及硫酸對甲酚檢驗，評估腎功能惡化情形，也可作口服活性碳藥劑延緩腎功能惡化療效評估。

林口長庚還設立營養評估指標（血中胺基酸濃度定量檢驗）及氧化壓力指標8-OHdG，可評估健康狀況。2023年設立溶小體儲積症篩檢項目，以協助罕見疾病法布瑞氏症、龐貝氏症及高雪氏症等篩檢，以達早期診斷及治療，並在同年6月與賽諾菲藥廠合作，提供長庚體系高風險病人免費服務， 迄今已完成9684件篩檢。