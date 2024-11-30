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菜價居高不下 北農啟動第9波平價蔬菜優惠創史上最多

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北農第二果菜批發市場。報系資料照
北農第二果菜批發市場。報系資料照

今年11月颱風接連襲台，菜價至今仍處於高檔，北農啟動今年以來的第9波平價蔬菜優惠專案，從今天起至12月5日共6天，創下有史以來的最多次紀錄。

北農指出，今年11月颱風接連襲台導致蔬果產區嚴重受損，果菜復耕到收成的成長需要時間，產地的產量少，使得菜價至今仍處於高檔，北農配合台北市市場處，啟動今年以來的第9波平價蔬菜優惠專案，同時也擴大品項至13款的蔬菜平價供應，民眾只要到雙北230間連鎖超市消費，就可以把菜錢省起來。

北農指出，平價蔬菜項目包括青江菜30元 / 包；牛心蕃茄85元 / 盒；大黃瓜65元 / 條；扁蒲48元 / 粒；絲瓜58元 / 條；進口馬鈴薯49 / 盒；進口洋蔥39元 / 袋；鮮香菇58 元 / 包；小白菜30元 / 包；履歷紅蘿蔔 38元 / 袋；履歷小黃瓜 55元 / 盒；韓國大白菜90元 / 個；杏鮑菇 65元 / 袋。

北農表示，總計13款蔬菜，約90公噸貨量，民眾可用優惠的價格把這些美味蔬菜帶回家。

北農啟動今年以來的第9波平價蔬菜優惠專案，創史上最高。圖／北農提供
北農啟動今年以來的第9波平價蔬菜優惠專案，創史上最高。圖／北農提供

北農 菜價 颱風

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