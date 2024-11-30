「無聲疫情」抗生素抗藥性 台大醫曝三大常見開藥錯誤

抗生素抗藥性被視為無聲疫情，李慶雲兒童感染暨疫苗文教基金會董事長、台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民指出，臨床上常見三個醫師抗生素抗藥性的錯誤，分別為開錯抗生素、劑量不精確、沒有肺炎就使用四環黴素。而抗生素藥物開立出錯，也可能增加抗生素抗藥性的發生率。

台灣兒童感染症醫學會、李慶雲兒童感染暨疫苗文教基金會今日舉辦「常見兒童感染症與抗生素實務研討會」。台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，抗生素抗藥性的問題沒有消失，反而一直持續擴散，已經演變成一場「無聲疫情」。

邱政洵說，我國現在已經推出五年期的「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，希望抗生素用量減少5%、超級細菌鮑氏不動桿菌（CRAB）感染降一成。希望透過研討會，讓兒科醫師了解合理用藥狀況。

黃立民說，幾乎沒有一個小兒科醫師的訓練會完整說明抗生素使用完整，如果沒有走感染科，臨床上，許多兒科醫師對於使用抗生素並不熟悉，自己曾看過一些開業醫師，其開立的處方十分不合理，希望透過研討會讓小兒科醫師可以從前端的口服抗生素開始了解。

黃立民表示，曾有家長拿著小朋友生病的處方箋來求診，詢問「為什麼吃藥都沒有效果」，後續才發現處方有問題，他也盤點出臨床上，三大常見的錯誤開立抗生素的方式。

黃立民說，第一，開錯抗生素，疾病通常會是特定細菌造成，而不同細菌使用不同抗生素治療，但臨床醫師卻開立錯誤抗生素，顯示醫師不了解細菌的口服藥物使用。第二為劑量錯誤，應該開立高劑量抗生素卻沒有使用，反而讓細菌留在體內。第三則是沒有肺炎就開立四環黴素。

黃立民解釋，今年黴漿菌疫情嚴重，從3、4月開始蔓延到現在都沒有間斷，台大醫院每周單是PCR檢測就驗出來10多個黴漿菌陽性；雖然疫情升溫，但是臨床過度診斷黴漿菌也很常見，相當有一半病人面臨藥物濫用風險。然而，因為抗生素抗藥性問題，紅黴素已經對黴漿菌沒效了，現在得靠四環黴素。

黃立民說，可是常常遇到醫師遇到什麼疾病都要開四環黴素，最怕沒有肺炎也使用，讓環境都是四環黴素，一旦黴漿菌對四環黴素也產生抗藥性，小朋友就幾乎沒有口服藥可以使用了。他呼籲臨床醫師，沒有確定患者有肺炎狀況下，不要貿然開立四環黴素。