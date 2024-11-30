宜蘭縣鐵道全線通車百年 蒸機女王載客騁馳蘭陽

迎接宜蘭線鐵道全線通車屆滿100週年，台鐵公司「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭今天附掛6節車廂，載運300多名遊客騁馳蘭陽平原，並停靠主要車站讓乘客下車觀光，沿途也吸引大批民眾搶拍。

1924年，草嶺隧道開通後，北起八堵、南至蘇澳的宜蘭線鐵道正式全線通車。今年適逢通車100週年，已有80多年歷史的台鐵公司「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭，上午附掛6節莒光號車廂從福隆出發，沿途停靠頭城、宜蘭、二結及冬山等特色站，終點站為蘇澳。

這輛專列行經蘭陽平原時，車頭不時冒著黑煙，搭配響徹雲霄的汽笛聲，彷彿懷舊場景，沿途吸引大批民眾搶拍。

台鐵表示，台鐵推動鐵道文化及觀光旅遊每次都吸引大量人潮，而且風光明媚的東北部地區最受遊客歡迎，明年還有許多活動將陸續推出，請鐵道迷拭目以待。

宜蘭縣史館表示，為讓民眾認識宜蘭線鐵道百年歷史及文化，即日起到明年2月14日規劃特展，分別於宜蘭車站與羅東車站展出，除介紹修築歷史，還有多幅珍貴的日本時代鐵道修築工程照片，以及當時鐵道人員工作手冊「宜蘭鐵道線路一覽圖」等。