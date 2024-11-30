守護鯨豚20年旅程 黑潮尋找海洋綠洲開展

喚起各界對鯨豚保護注意，黑潮海洋文教基金會策劃「尋找．海洋綠洲」今天開展，除將20年來鯨豚研究資料轉為互動裝置，也邀集藝術家透過聲音、攝影作品展現鯨豚在海洋的故事。

黑潮海洋文教基金會長期監測海洋生態，也關注台灣鯨豚生態，今天起至12月15日在台北剝皮寮歷史街區173-37&39空間辦理「尋找．海洋綠洲」展覽。

黑潮表示，這次「尋找．海洋綠洲」展覽邀集在各個領域活躍的藝術家們，透過聲音旅程、互動裝置、攝影作品等等方式，展現鯨豚在海洋中的故事，同時也分享黑潮近年推動「海洋綠洲：東海岸鯨類保育計畫」累積的成果。

黑潮表示，基金會將累積20多年的鯨豚研究資料轉化為平易近人的文字及互動裝置向大眾分享，並探討如何透過保育策略，建立友善鯨豚的海洋保護區，確保這片海域永續發展與管理，為世界的鯨豚留下一片綠洲。

另外，黑潮表示，展覽也將展出黑潮自創會至今的大事記，都能帶給不論是已接觸黑潮許久、或者初聞黑潮的遊客有更多認識、回顧黑潮的機會。

黑潮指出，展覽中遊客可以戴上耳機，優游在藝術家以聲音描摹的海洋綠洲裡，沉浸感受展覽期望傳達鯨豚與海洋的訊息，展期間也將搭配定時專人導覽，期望能讓每位參觀民眾更深的感受展覽，而每個週末將舉辦特別活動，讓民眾更全面瞭解鯨豚、瞭解為牠們奉獻的人們。