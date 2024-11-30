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書法是生動的建築 史博館展現漢寶德書藝之美

中央社／ 台北30日電

已故文化巨擘漢寶德曾說「書法是生動的建築，建築是立體的書法」，美學獨具。紀念漢寶德逝世10週年，國立歷史博物館舉辦「書藝人間－漢寶德書寫之美」特展，帶國人領略漢寶德書藝之美。

文化部長李遠今天在記者會上致詞時表示，漢寶德在建築、籌建自然科學博物館、文化資產保存、土地、人文、歷史及美學等為台灣帶來啟蒙，在他逝世10週年時，文化部能夠在此刻集結多館共同辦理紀念展，別具意義。

李遠表示，尤其在建築以外展出的漢寶德書法，展現其書法如畫般的風格，對一向被父親說字像畫圖的他來說，「是個救贖」。李遠也對於民間提出將辦理「漢獎」的規劃表示會盡力支持，期盼藉此持續傳承漢寶德在台灣對土地、文化、歷史的重大貢獻。

根據文化部發布的新聞資料，今天特展開幕式包括文化部長李遠、立法委員郭昱晴、國立故宮博物院院長蕭宗煌、國立台灣博物館館長陳登欽、國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、國立台灣藝術大學教授李乾朗，國立台南藝術大學校長邱上嘉及策展人建築師黃健敏等與會，表達對漢寶德於台灣文化貢獻的崇高敬意。

國立歷史博物館館長洪世佑表示，漢寶德談美學包括他所關切的博物館、文化資產、建築等，他曾說過「書法是生動的建築，建築是立體的書法」，是將書法藝術與建築串連最徹底的一句話，建築裡的設計與布局融入在書法裡，也能在其中體會漢寶德對於美學的概念。

漢寶德女兒漢可凡表示，10年前史博館辦理「築人間－漢寶德八十回顧展」時，父親已親自挑選200多幅自己的書法作品，期待有一天能展出，今日展覽是為父親圓夢。

漢可凡說，近期全家人環島，在台灣各地透過建築看得見父親的影子，「想起小時候父親帶我在故宮玩捉迷藏，在其中漸漸認識許多重要典藏，這也是父親的美感教育，寫書法是父親工作壓力下紓解情感的方式，最終也成了他的藝術表現。」

「書藝人間—漢寶德書寫之美」展出102件漢寶德書法精品，以漢寶德的書法觀念為出發，強調書法結合生活藝術，分為「循古」、「抒情」、「構成」與「新象」4大主題。策展人黃健敏也提及，漢寶德主張書法應融入生活，展覽也為此呈現他簡潔易懂且富有靈動的風格。

「書藝人間－漢寶德書寫之美」特展即日起展出至明年2月23日止，地點在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館。

其他包括國立台灣博物館策辦「形色質美：漢寶德的建築」特展，世界宗教博物館推「漢先生畫重點：從漢先生的視角看建築」，國立自然科學博物館有「AI x 3D科博至『寶』－紀念漢寶德館長線上檔案展」等，一起深入認識漢寶德的美學世界。

國立自然科學博物館 建築師 李遠

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