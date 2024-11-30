「視力協助員」暖心帶視障者外出 初庭瑩矇眼訓練體驗

許多視障朋友由於視力限制，外出時面臨諸多風險，而家人常因工作繁忙而難以全程陪伴，導致他們往往選擇留在家中，與外界隔絕。視力協助員初庭瑩說，她的工作就是確保視障朋友能安心步出家門，重新與社會建立聯繫。引導過程需要耐心與細心，她從矇眼訓練中體驗到視障者的外出艱難的處境，上路後就是當他們的「眼」。

對視障者而言，外出走在路上充滿危機頭挑戰，市府本周「基隆Podcast」邀請視力協助員初庭瑩分享經驗。初庭瑩說，許多視障朋友外出時面臨諸多風險，而家人常因工作繁忙而難以全程陪伴，導致他們往往選擇留在家中。

初庭瑩分享協助視障者四字訣：「問、拍、引、報」，問即詢問協助，明眼人可主動詢問視障者是否需要協助；拍即輕拍手背，若視障者需要引導協助時，請以手背輕觸視障者的手背，視障者會將手輕扣在你的手肘部位，接受引導；引即引導行進，明眼人在引導視覺障礙者時，在視覺障礙者者前方保持半步至一步距離；報即報導路況，明眼人於引導時，路況若有變化，提前告知視覺障礙者，並告知如何通過。

「這些動作看似簡單，實則需要耐心與細心。」初庭瑩說，她在矇眼訓練中，深刻體會到視障者的處境，例如用餐時不知道夾到什麼食物，或上下樓梯時因看不到環境而感到恐懼，日常生活挑戰很大。

初初並說，基隆市政府推行的「路平政策」及「口述電影活動」，對視障者而言很有用。她指出，路面平整對於視障朋友外出至關重要，任何微小的路面不平整都可能成為視障者行動的障礙。而「口述電影活動」透過細膩的描述，視障朋友能夠完整感受電影情節，甚至在活動中與其他參與者分享觀影心得，展現出歡樂與自信。

初庭瑩說，很多人不了解視障者的世界，視力協助員就是讓視障者走出家門，感受外面的世界。