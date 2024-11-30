快訊

有你嗎？名字有「中華隊冠軍」任一字、海洋公園「免費入園」

香川照之性醜聞後「試水溫」挨罵噁心！沉寂2年確定電視劇復出

有房有地還保值…年輕人為何不愛透天了？網曝缺點：鄰居違停超崩潰

840萬全捐了！名表登國際拍場所得義捐癌症研發展大愛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
宇舶表 X 村上隆聯名NFT系列經典融合系列村上隆黑陶瓷彩虹腕表。圖／HUBLOT提供
宇舶表 X 村上隆聯名NFT系列經典融合系列村上隆黑陶瓷彩虹腕表。圖／HUBLOT提供

一只表款除了辨識時間、展示個人品味、與同好分享收藏的喜悅，還有什麼其他可能？日前於香港舉辦甫結束的富藝斯TOKI鐘表拍賣會上，由宇舶表（HUBLOT）與當代知名日本藝術家村上隆（Murakami Takashi）聯名的NFT系列經典融合系列村上隆黑陶瓷彩虹腕表，以超過840萬新台幣價格成交，同時並為慈善公益帶來了實質貢獻，展現一只表款的另一種存在意義。

2023年時宇舶表（HUBLOT）曾發起一系列計畫：接續發表了13只聯名表款與13款NFT數位藝術作品。當時只要能同時擁有12枚聯名NFT數位藝術作品的藏家，將可獲得購買第13只腕表的資格，然未有藏家達成此一任務，也因此成就了第13只腕表、「經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表」邁向拍場，造福大眾的因緣際會。

這只表使用了緞面拋光的45毫米黑陶瓷打造表殼與立體背景，村上隆（Murakami Takashi）經典的藝術表現手法：微笑小花被以487顆彩色半寶石所呈現；宇舶獨立研發的滾珠軸承系統則將連結花柄、以使花瓣愉快旋轉，同時花蕊的部分則內嵌於藍寶石鏡面。限量聯名錶款是完全在宇舶位於瑞士尼翁（Nyon）的錶廠打造，並使用HUBLOT表廠自製UNICO機芯，具備72小時動力儲存。

該次拍賣所得將全數捐贈瑞士非營利組織Fond’Action contre le cancer，用於幫助癌症治療的研發，拍賣結束後，HUBLOT執行長Julien Tornare與Fond’Action基金會並共同舉行了捐贈儀式，Julien Tornare並表示，能與村上隆合作、並將成果用做公益是品牌的榮幸，「宇舶表始終相信，藝術與製錶的融合不僅是創新，更可以成為推動社會責任的力量。我們感謝所有參與此次拍賣的朋友，以及富藝斯和媒體對這次拍賣的支持。」

MHUB1214 UNICO機芯，是由HUBLOT表廠研發自製，共由256個零件組成。圖／HUBLOT提供
MHUB1214 UNICO機芯，是由HUBLOT表廠研發自製，共由256個零件組成。圖／HUBLOT提供
村上隆。圖／HUBLOT提供
村上隆。圖／HUBLOT提供
只要能同時擁有12枚聯名NFT數位藝術作品的藏家，將可獲得購買第13只腕表的資格。圖／HUBLOT提供
只要能同時擁有12枚聯名NFT數位藝術作品的藏家，將可獲得購買第13只腕表的資格。圖／HUBLOT提供
彩虹般色彩的寶石、成為聯名NFT腕表的歡快視覺。圖／HUBLOT提供
彩虹般色彩的寶石、成為聯名NFT腕表的歡快視覺。圖／HUBLOT提供

公益 腕表 藝術作品

延伸閱讀

《影后》史艾瑪IG私下造型跟綠茶根本超反差！用層次感穿出無害脫俗的氣質

男神外套造型盤點！RAIN、 Seventeen 全圓佑...時髦冬日造型一次看

鐵漢柔情！歐米茄海馬300米腕表Daniel Craig搶先戴

《影后》楊謹華用寬鬆T＋長裙穿出擺爛鬆弛感！跟著穿這5點要注意

相關新聞

今回溫下周變天 節氣「大雪」當天轉濕涼 再有更強冷空氣南下

今天清晨較冷，中央氣象署預報員林定宜今天表示，白天之後冷氣團減弱，溫度回升到下周二，不過，西半部、東北部日夜溫差大，竹苗...

學生輔導法三讀 諮商心理師全聯會肯定精進但仍有遺珠

學生輔導法昨日通過三讀，調高輔導老師、輔導人員配比，並且未成年學生輔導諮商可以不經法定代理人同意，為立法以來首度大幅修改...

台灣「長新冠」盛行率14%高於大陸 陳秀熙籲恢復門診

新冠疫情流感化，許多民眾已不再擔心染疫。不過，近期長新冠問題備受討論，有中國大陸學者研究，長新冠盛行率超過8%。台大公衛...

台鐵2大強項讓日本人佩服 西武鐵道將派員工來台學習

台鐵今年元旦起公司化，但今年歷經0403地震、颱風導致路線中斷，也讓安全問題再度浮上檯面。日本西武鐵道公司人事部長川上清...

840萬全捐了！名表登國際拍場所得義捐癌症研發展大愛

一只表款除了辨識時間、展示個人品味、與同好分享收藏的喜悅，還有什麼其他可能？日前於香港舉辦甫結束的富藝斯TOKI鐘表拍賣...

統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲來了！「OPEN!大氣球遊行」12/7高雄登場

受到全台大朋友小朋友喜愛的第17屆「OPEN!大氣球遊行」將於12月7日在高雄登場，今年除了規劃20顆大氣球與20顆落地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。