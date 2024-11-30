840萬全捐了！名表登國際拍場所得義捐癌症研發展大愛

一只表款除了辨識時間、展示個人品味、與同好分享收藏的喜悅，還有什麼其他可能？日前於香港舉辦甫結束的富藝斯TOKI鐘表拍賣會上，由宇舶表（HUBLOT）與當代知名日本藝術家村上隆（Murakami Takashi）聯名的NFT系列經典融合系列村上隆黑陶瓷彩虹腕表，以超過840萬新台幣價格成交，同時並為慈善公益帶來了實質貢獻，展現一只表款的另一種存在意義。

2023年時宇舶表（HUBLOT）曾發起一系列計畫：接續發表了13只聯名表款與13款NFT數位藝術作品。當時只要能同時擁有12枚聯名NFT數位藝術作品的藏家，將可獲得購買第13只腕表的資格，然未有藏家達成此一任務，也因此成就了第13只腕表、「經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表」邁向拍場，造福大眾的因緣際會。

這只表使用了緞面拋光的45毫米黑陶瓷打造表殼與立體背景，村上隆（Murakami Takashi）經典的藝術表現手法：微笑小花被以487顆彩色半寶石所呈現；宇舶獨立研發的滾珠軸承系統則將連結花柄、以使花瓣愉快旋轉，同時花蕊的部分則內嵌於藍寶石鏡面。限量聯名錶款是完全在宇舶位於瑞士尼翁（Nyon）的錶廠打造，並使用HUBLOT表廠自製UNICO機芯，具備72小時動力儲存。