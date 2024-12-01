懶人包／「波波醫師」爭什麼？網路聲量逾5.6萬筆 來龍去脈一次看懂

「波波醫師」、「波西捷克生」的爭議持續延燒，其指部份赴波蘭、西班牙、捷克、匈牙利等地，就讀高額費用的國際專班，取得醫學學位後，未經實習或未取得當地醫師執照便返台考照行醫的醫生，引發對醫療品質與安全的質疑；這場爭議因禾馨診所劉姓醫師執行子宮鏡手術操作不當，釀成患者死亡悲劇，才讓沉寂多年的話題再次浮上檯面。

衛福部偏鄉醫療計畫挨批！24億計畫究竟幫了誰？

衛福部提出的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」因爭議項目「充實在地牙醫醫療量能」引發爭議，基層牙醫師協會批評該計畫以偏鄉為名，實則惠及國外牙醫畢業生，認為224億元預算配置與人力安排存在問題，這一議題也引發民眾反彈，並在公共政策網路參與平台上發起聯署，獲得5,871個附議，質疑428個實習名額排擠本土牙醫進修機會，且資源錯置於非偏鄉地區，難以解決偏鄉醫療需求。

聯署提出三項訴求：

訴求1／偏鄉醫療精進計畫應排除無執照、僅通過第一階段國考的牙醫系學生或畢業生申請。

訴求2／「派駐資深牙醫師」應開放給國內所有牙醫師參與。

訴求3／要求衛福部嚴格控管國外學歷的實習名額，確保其比例不超過國內招生總量的十分之一，並將此規範納入《醫師法施行細則》或其相關的訓練辦法中。

針對外界質疑「偏鄉計畫恐為波波牙醫開後門」，衛福部11月23日於社群提出5點承諾回應：

承諾1／衛福部依規定，國外牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發名額，每年維持50名，不會提高。

承諾2／因應醫師法的修正，將公布醫師法施行細則，加強國外學歷審查標準，排除函授、遠距教學等非正規學歷，提高參加國家考試的門檻。

承諾3／秉持「偏鄉優先、弱勢優先」之精神，偏鄉計畫將以補足55個無牙醫鄉鎮為限，優先招募本國學歷並具有我國執照的牙醫師，承諾未來是否開放國外畢業生投入偏鄉服務，將經公開透明的社會溝通後決定。

承諾4／投入24億元偏鄉醫療計畫，獎勵牙醫師支援，也將改善牙科硬體設施。

承諾5／政府將以國人的健康與福祉為首要目標，嚴格把關全民健康，請大眾安心。

波波醫師11月網路討論聲量高點曝光！雙方攻防引熱潮

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「波波醫師」近一個月聲量趨勢（2024/11/1~2024/11/28）的網路聲量高達56,130筆，《網路溫度計DailyView》也為大家整理近期的討論焦點。

11月7日

禾馨新生婦幼診所的劉姓醫師遭台北地方法院依《過失致死罪》判處她7個月徒刑，緩刑5年，隨著劉醫師的學歷背景被起底，也帶起該議題的討論。

11月9日

網友在PTT上分享了「波波醫生通報系統」，詳細列出醫師的姓名、科別、學歷等資訊，涵蓋全台各大醫院和診所，披露900多名波波醫生名單，其中又以「牙科」為最大宗。網友表示「正確度很高，認識的波波名列其中」、「我待的醫院醫師有上榜，難怪醫院不敢秀學歷，只敢秀經歷，其他台灣醫師學經歷都有」、「名單中中山附醫的波波真的很多，應該要求公佈醫生學歷」、「為什麼一堆大醫院都收波波？」「政府開後門給人洗學歷當醫生，要民眾自己自主過濾，怎麼這種事最近常發生」。

對於網友將醫師學歷公開是否合適，衛福部部長邱泰源表示，涉及隱私的事項需特別謹慎，目前，包括醫學會、醫師公會等公開活動或講座，都不會隨意對外公布醫師的就讀學校，並指出「公開名單這件事值得討論，衛福部將會針對此事研究是否妥當。」

11月13日

針對「波波醫師」爭議，總統賴清德於民進黨中常會上強調，政府承諾每年國外牙醫系畢業生回台實習名額維持50名，不會提高。他指出，衛福部將公布《醫師法》施行細則，對國外學歷審查更為嚴謹，排除函授、遠距教學及未公開招生等學歷資格，以提高參加國家考試的門檻；對於偏鄉醫療人力短缺問題，賴清德表示，相關計畫尚在研議中，將優先以本國學歷畢業生補充，並秉持公開透明原則，確保民眾健康福祉。

11月14日

11月第一個聲量高峰，起因於兩件事，單日網路聲量共達5,835筆。台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰於臉書PO出疑似「波波醫師家長LINE對話截圖」，其中有人表示「來自可靠消息衛福部是支持我們的」的，讓蘇一峰質疑「衛福部就是最大的內鬼？！」網友不滿認為「官官相挺，難怪有恃無恐」、「難怪醫界挺症腐！很多醫生小孩也是波波，砸大錢換醫生學歷爲何不挺？」「權貴遊戲在後台上演」。

同時，台大醫院院長吳明賢表示，該院已決議不考慮聘用「波波醫師」擔任住院醫師或實習醫師，經過清查，確認院內並無任何「波波醫師」；林口長庚醫院院長陳建宗則指出，該院該院主要依據醫師的「能力」進行評估，學歷並非唯一標準，並表示尚未清查院內是否有「波波醫師」。

11月15日

衛生福利部部長邱泰源與本土小牙醫聯盟代表會面，針對「波波醫師」爭議進行討論，熱度持續延燒，單日網路討論聲量達5,845筆。邱泰源重申，海外牙醫學歷畢業生回台實習名額每年維持50名，未來不會增加。他強調，2022年修訂的《醫師法》已提高海外學歷認證標準，確保參加國家考試者具備足夠專業能力。

針對偏鄉地區牙醫人力短缺問題，邱泰源表示，補充人力將以55個無牙醫的偏鄉鄉鎮為限，優先以本國學歷畢業生補充偏鄉地區人力，他強調「有任何社會還沒有共識的事情，我們都不會去做，請放心。」並承諾未來若有政策調整，將秉持公開透明原則，確保民眾健康權益。

11月24日

本土小牙醫聯盟與台灣基層牙醫師協會在台北市立法院前舉行「反密醫、反特權、 反對24億假偏鄉計畫」遊行，吸引上千人參加，包括牙醫系教授、醫護人員及學生等；本土小牙醫聯盟提出三大訴求：撤回24億偏鄉計畫、保留國外學歷採認原則、將波波醫師實習名額上限入法。

國際牙醫校友聯合會理事長林宗億同日召開記者會，針對本土小牙醫聯盟的批評提出反駁，強調國際牙醫學生在海外接受培訓期間，需完成嚴格且充分的臨床實習，有些國外醫院的規模與制度甚至優於台灣，足以證明這些學生具備專業能力，並提出多項證據支持其說法，呼籲不要惡意抹黑。

11月25日

衛生福利部公告修訂《醫師法》施行細則，新增兩項不予採認的國外學歷情形，包括「沒有對外公開招生及公開考試、甄審、推薦或其他相當方式入學」以及「該國對我國醫學學歷沒有對等承認」者。

26日本土小牙醫聯盟表示，衛福部公告新細則，是在自廢武功，放水波波醫師學歷審核標準，等同為波波醫師開大門；蘇一峰也於粉專痛批，直指這等同於透過「溯及以往大法 + 不用實習只要見習 +對方大學自己認證」，讓過去被質疑的千名波波醫師直接合法上岸，網友回應「後面水很深，他們的父母的背景都很強。 現在的醫學生不自己站出來」、「真的超誇張 完全不演了」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月01日至2024年11月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『波波醫師』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1）作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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