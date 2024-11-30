統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲來了！「OPEN!大氣球遊行」12/7高雄登場

受到全台大朋友小朋友喜愛的第17屆「OPEN!大氣球遊行」將於12月7日在高雄登場，今年除了規劃20顆大氣球與20顆落地大氣球外，更邀請到全民隊長陳傑憲與統一7-ELEVEn獅球員潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟、教練林岳平以及熱情的Uni-Girls、萊恩和盈盈於當天一同現身大遊行，於遊行結束後加碼登場球員粉絲見面會，歡迎民眾當天一起前往高雄同樂。

第17屆「OPEN!大氣球遊行」當天活動精彩豐富，除了有多顆大氣球飄揚與結合多元舞蹈表演團隊，更首次舉辦售票OPEN!親子運動嘉年華與超人力霸王舞台SHOW。其中遊行隊伍中超大亮點，全民隊長陳傑憲與教練林岳平將領軍現身遊行，沿途會播放統一尚勇加油曲，同步參與遊行的還有潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟等中華隊獅子軍選手與30位統一7-ELEVEn獅球員，遊行結束後更邀請大家一起參與球員粉絲見面會並舉辦趣味問答，幸運粉絲將有機會上台跟球員一起合照留念並獲得小禮物。