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慈濟志工黃筱哲「疼惜」攝影展 滿滿環保志工感人影像

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
慈濟志工黃筱哲「疼惜」攝影展，展出41幀環保志工感人影像。記者周宗禎／攝影
慈濟志工黃筱哲「疼惜」攝影展，展出41幀環保志工感人影像。記者周宗禎／攝影

慈濟攝影志工黃筱哲今天在慈濟台南仁德靜思堂舉辦「疼惜」攝影展，展出11年來記錄環保志工影像、從所累積上萬張照片中篩選出41幀，展出到明年4月20日、每天上午8點到下午5點開放參觀。

黃筱哲從事平面設計，2006年受母親影響參與慈濟「人文真善美攝影志工」，開始記錄志工在各地行善付出身影。2012年受攝影家阮義忠啟迪立定以攝影為人生志業。

2016年決定放下14年平面設計生涯全心投入，同年成為「慈濟」月刊攝影記者至今，期間發表「大地保母」、「環保日常．家庭相簿」系列專欄作品。

2017年以「小琉球未被看見的風景」獲吳舜文新聞攝影獎。2020年出版「疼惜」——大地保母影像故事作品集。

「環保志工是我長年拍攝記錄的對象」，黃筱哲說，無論是充滿活力的年輕人、 不識字的老人家，還是身體病痛、殘疾者，甚至已近生命最後階段的臨終者，都藉由做環保使生命得以轉化，透過付出找到人生的價值。

他表示，他們將大地的傷視為己痛，哪怕身處的環境再惡劣、再髒、再臭，仍毫無畏懼地面對，一心只期盼減少垃圾汙染，為後代子孫守著一方乾淨的土地。

黃筱哲說，記錄環保志工去年滿10年，從累積上萬張照片篩選出41幀展出志工們的個別肖像、工作場景，還有正方形構圖合影，以「家庭相簿」概念為志工們留下共同回憶。希望能透過照片看見志工投入環保的情境，從中感受那分珍愛大地所散發的無私精神，甚至在那被凝結的身影或神情中，獲得生命的正能量。

他說，回想這一路走來，若不是這群環保志工布施自己的時間，示現付出的身影與生命故事，「我根本沒有因緣認識，也不可能有機會拍攝更別說影像作品的展覽」，很感恩在人生中有幸見證環保志工的精神，他們的無私付出，是他忘不了的感動。

慈濟志工黃筱哲「疼惜」攝影展，展出41幀環保志工感人影像。記者周宗禎／攝影
慈濟志工黃筱哲「疼惜」攝影展，展出41幀環保志工感人影像。記者周宗禎／攝影
慈濟志工黃筱哲「疼惜」攝影展，展出41幀環保志工感人影像。記者周宗禎／攝影
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慈濟志工黃筱哲「疼惜」攝影展，展出41幀環保志工感人影像。記者周宗禎／攝影
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