學生輔導法三讀 諮商心理師全聯會肯定精進但仍有遺珠

學生輔導法昨日通過三讀，調高輔導老師、輔導人員配比，並且未成年學生輔導諮商可以不經法定代理人同意，為立法以來首度大幅修改。諮商心理師全聯會肯定修法讓配比更貼近校園實際需求，認為仍有遺珠之憾，薪資上待遇提升的保障應該強化。

學生輔導法修正也提升專輔人員薪資待遇，透過修法的附帶決議，心理師以七等二階起薪，晉敘薪點最高至八等七階；心理師督導採計在職年資，晉敘薪點最高至九等六階，並持續研議提升薪點折合率。

諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇指出，全聯會原先盼薪資待遇保障可以更高，避免專業輔導人力流失；相比醫院社工，校園端的薪資待遇調整相對保守，然而，考量在面臨少子化下，學校財務狀況同樣面臨問題，成為此次遺珠之憾。

修法後，國小專任輔導老師編制從現行24班置1人，調整為20班置1人；國中則從15班置1人，調整為12班置1人，預估修法後國中小專輔老師可再增加603人；大專校院專業輔導人員生師比也從現行1200比1，修正為900比1，預計增加216人。

胡延薇肯定，本次專輔人力、專業諮商人數比大幅改善，貼近孝國實際現況，希望在少子化衝擊的時刻，學童「量少」，但也要「質精」，校園學生自我傷害、憂鬱症比例提高下，希望在心理軟實力部分投注資源。此外，本次三級輔導發展性、介入性及處遇性輔導也更加強化，在介入境、處遇性輔導人力都有充實。

諮商心理師全聯會從109年參與學生輔導法修法，包含辦理座談會與搜集各界意見，也成立專案小組並跨專業團體召開數以百計的共識會議，也沒有缺席立法院相關公聽會以及教育部各項會議，希望凝聚學界與實務界的共識，持續向行政機關倡議專業聲音與訴求，密集拜會立委，希望能為學校輔導工作系統帶來更良善的改變。