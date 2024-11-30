台北愛樂合唱團沸騰音樂會 唱哈利路亞加台灣尚勇

台灣隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，全國沸騰，台北愛樂室內合唱團28日在國家音樂廳舉行的「重生」音樂會，安可曲就唱「哈利路亞」加上台灣隊應援曲「台灣尚勇」，全場氣氛炸鍋沸騰。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲今天接受中央社記者訪問表示，台北愛樂室內合唱團年度音樂會「重生」在11月28日舉行之前，前一周都是密集練唱周，「冠軍賽當下我們都在練唱，只能在休息時間趕快看一下比賽，練完唱之後台灣隊也拿到冠軍，我們全團興奮到不行，那種情緒很難言喻。」

古育仲說，團員很多都是棒球迷，他自己跟團長陳治宇都是兄弟象迷，團員中也有十幾位象迷，「合唱團經理莊馥鴻是統一獅迷，在團裡是少數；同仁中有一位是王建民迷，他在哪一隊就支持哪一隊；另外還有幾位是不分隊，純粹喜歡看。」

古育仲說，大家音樂會之外也會相約去看棒球，聽到台灣隊拿到冠軍除了瘋狂歡呼之外，團員很遺憾不能去現場加油或看轉播，「我跟團員就想是不是可以在音樂會讓大家感受一下氣氛，讓團員也能唱起這首『台灣尚勇』，感受為台灣加油的氣氛。」

古育仲表示，因為沒有樂譜，整首都是大家一起用聽的，把旋律跟和弦寫出來讓大家練唱，放在安可曲，從原本的安可曲「哈利路亞」一個轉折後巧妙接到「台灣尚勇」，完全沒有違和感，「我們音樂會本身通常比較嚴肅，但安可曲給了觀眾驚喜，現場氣氛沸騰，我們用音樂為台灣喝采，自己也唱得很開心。」

古育仲說，這樣一開例，團員們跟樂迷們也都意猶未盡，很想每場都「來一下」，網路上影片瘋傳，回響熱烈，「我們會看音樂會狀況，但如果有機會，我們更想去現場用合唱為台灣加油。」。