快訊

有你嗎？名字有「中華隊冠軍」任一字、海洋公園「免費入園」

香川照之性醜聞後「試水溫」挨罵噁心！沉寂2年確定電視劇復出

有房有地還保值…年輕人為何不愛透天了？網曝缺點：鄰居違停超崩潰

台北愛樂合唱團沸騰音樂會 唱哈利路亞加台灣尚勇

中央社／ 台北30日電

台灣隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，全國沸騰，台北愛樂室內合唱團28日在國家音樂廳舉行的「重生」音樂會，安可曲就唱「哈利路亞」加上台灣隊應援曲「台灣尚勇」，全場氣氛炸鍋沸騰。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲今天接受中央社記者訪問表示，台北愛樂室內合唱團年度音樂會「重生」在11月28日舉行之前，前一周都是密集練唱周，「冠軍賽當下我們都在練唱，只能在休息時間趕快看一下比賽，練完唱之後台灣隊也拿到冠軍，我們全團興奮到不行，那種情緒很難言喻。」

古育仲說，團員很多都是棒球迷，他自己跟團長陳治宇都是兄弟象迷，團員中也有十幾位象迷，「合唱團經理莊馥鴻是統一獅迷，在團裡是少數；同仁中有一位是王建民迷，他在哪一隊就支持哪一隊；另外還有幾位是不分隊，純粹喜歡看。」

古育仲說，大家音樂會之外也會相約去看棒球，聽到台灣隊拿到冠軍除了瘋狂歡呼之外，團員很遺憾不能去現場加油或看轉播，「我跟團員就想是不是可以在音樂會讓大家感受一下氣氛，讓團員也能唱起這首『台灣尚勇』，感受為台灣加油的氣氛。」

古育仲表示，因為沒有樂譜，整首都是大家一起用聽的，把旋律跟和弦寫出來讓大家練唱，放在安可曲，從原本的安可曲「哈利路亞」一個轉折後巧妙接到「台灣尚勇」，完全沒有違和感，「我們音樂會本身通常比較嚴肅，但安可曲給了觀眾驚喜，現場氣氛沸騰，我們用音樂為台灣喝采，自己也唱得很開心。」

古育仲說，這樣一開例，團員們跟樂迷們也都意猶未盡，很想每場都「來一下」，網路上影片瘋傳，回響熱烈，「我們會看音樂會狀況，但如果有機會，我們更想去現場用合唱為台灣加油。」。

世界棒球12強 音樂會

延伸閱讀

金曲雙料得主陳瑞斌歲末音樂會 台南、基隆接力登場

阿里山日出音樂會豪華陣容曝光 朱宗慶樂團首登迎曙光

陳瑞斌歲末鋼琴音樂會 臺南、基隆饗樂迷

許銘春演唱風波續燒 陳冠安：還花203萬元做音樂會影片

相關新聞

今回溫下周變天 節氣「大雪」當天轉濕涼 再有更強冷空氣南下

今天清晨較冷，中央氣象署預報員林定宜今天表示，白天之後冷氣團減弱，溫度回升到下周二，不過，西半部、東北部日夜溫差大，竹苗...

學生輔導法三讀 諮商心理師全聯會肯定精進但仍有遺珠

學生輔導法昨日通過三讀，調高輔導老師、輔導人員配比，並且未成年學生輔導諮商可以不經法定代理人同意，為立法以來首度大幅修改...

台灣「長新冠」盛行率14%高於大陸 陳秀熙籲恢復門診

新冠疫情流感化，許多民眾已不再擔心染疫。不過，近期長新冠問題備受討論，有中國大陸學者研究，長新冠盛行率超過8%。台大公衛...

台鐵2大強項讓日本人佩服 西武鐵道將派員工來台學習

台鐵今年元旦起公司化，但今年歷經0403地震、颱風導致路線中斷，也讓安全問題再度浮上檯面。日本西武鐵道公司人事部長川上清...

840萬全捐了！名表登國際拍場所得義捐癌症研發展大愛

一只表款除了辨識時間、展示個人品味、與同好分享收藏的喜悅，還有什麼其他可能？日前於香港舉辦甫結束的富藝斯TOKI鐘表拍賣...

統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲來了！「OPEN!大氣球遊行」12/7高雄登場

受到全台大朋友小朋友喜愛的第17屆「OPEN!大氣球遊行」將於12月7日在高雄登場，今年除了規劃20顆大氣球與20顆落地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。