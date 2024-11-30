台灣「長新冠」盛行率14%高於大陸 陳秀熙籲恢復門診

新冠疫情流感化，許多民眾已不再擔心染疫。不過，近期長新冠問題備受討論，有中國大陸學者研究，長新冠盛行率超過8%。台大公衛學院流病及預醫研究所教授陳秀熙表示，台灣雖沒有本土研究，但若以國際研究加上公衛模型推估，新冠Alpha至Omicron變異株不同時期，台灣長新冠盛行率約6%至14%，因鑑別診斷不易，呼籲政府重新啟動長新冠門診。

陳秀熙說，反覆感染新冠病毒，恐導致病毒滯留在體內眼睛、淋巴結等處，而病毒不斷存在人體內，影響T細胞與免疫系統功能，造成自體免疫問題，帶來全身性問題，有其長期發炎導致的心血管、腸胃道疾病、腦神經病變等，還可能激活體內潛伏的皰疹等病毒，或影響腦部神經元，造成記憶力衰退、注意力難集中的「腦霧」症狀。

長新冠運動後不適症（PEM）是另一項國際期刊關注的長新冠症狀。陳秀熙表示，這類症狀通常在運動、工作後發生，但不是運動所導致，而是歷經工作的生理、心理壓力後，會出現如同剛運動完的極度疲勞症狀，並伴隨肌肉、關節疼痛，且難以恢復，有些患者症狀會持續長達數周，甚至染疫後半年內仍有頭痛、睡眠障礙、心悸等狀況。

陳秀熙表示，近期一項研究發現，長新冠患者最大氧氣攝取量、輸出功率明顯低於健康民眾的對照組，心血管功能雖沒有顯著異常，但骨骼肌對於氧氣的利用、粒線體功能均受到傷害，影響患者肌肉耐力的表現，並讓患者容易疲勞，還會進一步對免疫功能造成影響，呈現免疫失調狀況。而誘發PEM的因素包括輕微運動、家務勞動等身體活動，學業、情緒等心理壓力，以及感染、環境變化等外部壓力源。

過去長新冠並沒有明確診斷標準，但近期陳秀熙參與的一項經濟學人雜誌研究，已訂出長新冠從心血管、腸胃道疾病、腦神經病變等各層面的影響，且有國際期刊陸續跟進。不過，患者該到哪一科別就醫，仍是問題。對此，陳秀熙建議，政府應恢復新冠期間於醫院設立的長新冠門診，有長新冠問題的病人先到門診評估後，再依其症狀表現，分流至社區醫療群的身心科、腸胃科、腎臟科等診所接受治療。