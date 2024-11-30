早晚溫差大婦人胸悶易喘 部桃醫師：小心是擴張性心肌病變

連日天氣變化劇烈，日夜溫差大，桃園市50歲婦人因胸口悶痛，爬樓梯容易喘、疲憊，到衛福部桃園醫院心臟內科就診，經心臟超音波檢查發現心室收縮功能不佳，確診為擴張性心肌病變。

醫師林彥廷表示，擴張性心肌病變是心臟肌肉功能異常，導致無法有效將血液輸送至全身的疾病，進而造成心臟擴大及心室功能退化。診斷方式包括心電圖、胸部X光、心臟超音波及心導管等檢查。患者常見症狀為胸悶、爬樓梯喘、活動耐力差，嚴重時可能出現呼吸急促、下肢水腫及尿量減少等症狀。

林彥廷說明，針對上述病症，治療方式包括藥物治療及輔助療法。藥物部分，利尿劑可促進排尿減輕心臟負擔，腎素血管張力素系統抑制劑，及乙型阻斷劑能降低心臟衰竭死亡風險，若症狀持續，也可使用如毛地黃等強心劑。在輔助療法上，對於有致命性心律不整風險的患者，可考慮植入式去顫器；若藥物治療與輔助療法無效，就需要進一步評估心臟移植。

衛福部桃園醫院護理師郭韋伶提醒，患者病情穩定後，仍需定期返診，持續規律服用藥物，並接受心臟超音波及胸部X光檢查。在生活管理方面，建議患者清淡低鹽低油飲食，控制每日水分攝取包括湯品，並透過適度運動提升肌力及心肺功能，可從平地散步開始，逐漸過渡到快走，穩定後可進行輕微坡度的爬坡運動，但需避免競賽型運動如馬拉松、登山等。若運動過程中出現呼吸困難、胸口疼痛或大量流汗，應立即暫停運動並休息。

部桃提醒冬季日夜溫差顯著，心臟病患者應注意保暖並留意身體狀況，若出現胸悶或心悸等不適症狀，應及早就醫，避免病情惡化。民眾應特別在天氣變化時提高警覺，做好日常健康管理，共同守護心臟健康。