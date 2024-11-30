北市天文館列12月天象亮點 賞完木星迎流星雨
台北市立天文館表示，2024年最後1個月的夜空仍然精彩，不僅有年度最亮的木星，還會上演每小時流星數上看150顆的雙子座流星雨，屆時將有機會觀賞到明亮的火流星。
台北市立天文科學教育館發布新聞稿表示，木星將在12月8日抵達「衝」的位置，也就是1年中看起來最大、最亮的時刻，它的亮度預計會達到-2.8等，且仰角可高至幾乎天頂的87度，整晚都能以肉眼輕鬆看見，用雙筒望遠鏡還可以看到木星著名的4大衛星。
天文館指出，12月14日是年度壓軸雙子座流星雨的極大期，預估每小時會有150顆流星，儘管觀賞條件因月相近滿月而受到影響，但雙子座流星雨的特色是常有火流星出現，仍然值得期待，屆時天文館也會進行直播。
此外，天文館表示，12月25日凌晨將發生「月掩角宿一」，角宿一會因為被月球掩蔽而暫時消失再出現，用雙筒望遠鏡就能觀察到這有趣景象。
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