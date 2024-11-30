今回溫下周變天 節氣「大雪」當天轉濕涼 再有更強冷空氣南下

今天清晨較冷，中央氣象署預報員林定宜今天表示，白天之後冷氣團減弱，溫度回升到下周二，不過，西半部、東北部日夜溫差大，竹苗可能出現10度甚至10度以下低溫。

他說，下周五東北季風增強，北部、東北部轉為濕涼天氣型態。下周五、下周六以後可能有更強的冷空氣南下，還有調整空間，持續觀察，不過有機會比這一波的冷空氣更強，西半部地區可能會出現極端低溫，冷空氣可能一直影響到12月7日、8日。下周二至周四中南部地區可能有霧影響能見度。

今天低溫部分，林定宜表示，清晨在雲林、苗栗以北都出現10度以下低溫，最低溫是苗栗大河6.6度。白天之後，隨著高壓逐漸出海，溫度慢慢回升，冷氣團減弱。因為是乾冷空氣，降雨主要是花東一帶，零星短暫雨，西半部地區屬於乾燥的天氣型態。

林定宜表示，明天吹偏東風，溫度來講屬於回溫狀況，不過，清晨到下周二之前，輻射冷卻效應比較明顯，新竹、苗栗仍可能出現10度以下比較低的溫度。下周一下午之後水氣逐漸增多，一直到下周四，尤其基隆北海岸、東半部、大台北山區可能有局部短暫雨，不過，中南部仍屬於晴到多雲天氣。

下周五是24節氣「大雪」，林定宜表示，另外一波的東北季風增強，迎風面的北部和東半部地區又轉為濕涼的天氣型態，風力增大。