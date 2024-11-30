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今回溫下周變天 節氣「大雪」當天轉濕涼 再有更強冷空氣南下

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周五、下周六以後可能有更強的冷空氣南下，有機會比這一波的冷空氣更強，西半部地區可能會出現極端低溫，冷空氣可能一直影響到12月7日、8日。本報資料照片
下周五、下周六以後可能有更強的冷空氣南下，有機會比這一波的冷空氣更強，西半部地區可能會出現極端低溫，冷空氣可能一直影響到12月7日、8日。本報資料照片

今天清晨較冷，中央氣象署預報員林定宜今天表示，白天之後冷氣團減弱，溫度回升到下周二，不過，西半部、東北部日夜溫差大，竹苗可能出現10度甚至10度以下低溫

他說，下周五東北季風增強，北部、東北部轉為濕涼天氣型態。下周五、下周六以後可能有更強的冷空氣南下，還有調整空間，持續觀察，不過有機會比這一波的冷空氣更強，西半部地區可能會出現極端低溫，冷空氣可能一直影響到12月7日、8日。下周二至周四中南部地區可能有霧影響能見度。

今天低溫部分，林定宜表示，清晨在雲林、苗栗以北都出現10度以下低溫，最低溫是苗栗大河6.6度。白天之後，隨著高壓逐漸出海，溫度慢慢回升，冷氣團減弱。因為是乾冷空氣，降雨主要是花東一帶，零星短暫雨，西半部地區屬於乾燥的天氣型態。

林定宜表示，明天吹偏東風，溫度來講屬於回溫狀況，不過，清晨到下周二之前，輻射冷卻效應比較明顯，新竹、苗栗仍可能出現10度以下比較低的溫度。下周一下午之後水氣逐漸增多，一直到下周四，尤其基隆北海岸、東半部、大台北山區可能有局部短暫雨，不過，中南部仍屬於晴到多雲天氣。

下周五是24節氣「大雪」，林定宜表示，另外一波的東北季風增強，迎風面的北部和東半部地區又轉為濕涼的天氣型態，風力增大。

降雨趨勢，林定宜表示，下周一上午之前，各地乾燥的天氣型態，只有花東零星短暫雨。下周一下午開始，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部零星短暫雨出現。下周二至周四基隆北海岸、大台北、北部山區、東半部零星短暫雨。東北季風下周五持續增強，桃園以北和東半部地區降雨機會比較高，北部山區、竹苗山區也可能零星短暫雨出現。

今天清晨在雲林、苗栗以北都出現10度以下低溫，最低溫是苗栗大河6.6度。圖／中央氣象署提供
今天清晨在雲林、苗栗以北都出現10度以下低溫，最低溫是苗栗大河6.6度。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團

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