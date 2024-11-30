台鐵2大強項讓日本人佩服 西武鐵道將派員工來台學習

台鐵今年元旦起公司化，但今年歷經0403地震、颱風導致路線中斷，也讓安全問題再度浮上檯面。日本西武鐵道公司人事部長川上清人等人近日拜訪台鐵公司研議人才交流計劃，預計2026年開始以3個月為1期，互派員工進行人才交流。

西武鐵道在會中簡報，就該公司經營三大區塊「鐵道本業、旅館休閒事業、和不動產開發事業」提出說明，其中人力資源運用分為管理職及綜合職二類，綜合職能為僱用18歲畢業學生，進入職場，經過車站站務、車長、司機員職場多年後，也可以申請受訓轉為技術人員，技術人員也可以挑戰其他業務。

台鐵表示，西武鐵道在台分公司總經理安田夏樹駐台10年，非常了解台灣的職場環境，尤其是在地震及風災後，台鐵公司的搶修與應變機制快速；另外，由於經常搭乘台鐵列車到台灣各地洽公，也感受到台鐵公司員工的服務態度，值得西武鐵道員工學習。

台鐵指出，雙方研議人才交流計劃，預計2026年開始以3個月為1期，互派員工進行人才交流，若效果良好將再延長交流期程。