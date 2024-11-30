冷氣團減弱卻6.6度低溫 專家：餘威仍在 還有它加持

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，今天上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，包括新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，輻射冷卻發威，今天平地最低溫是苗栗大河6.6度，氣象署平地氣象站最低溫是苗栗後龍10度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，桃竹苗的低溫還是很明顯。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，影響好幾天的大陸冷氣團今天白天開始減弱，環境風向逐漸由東北風轉為偏東風，水氣方面依然持續偏少，天氣穩定，西半部普遍晴朗，東半部迎風面還是有較多雲量，為多雲或陰天，但降雨機率仍然較低。

雖然冷氣團已經開始減弱，但歐宗學表示，冷空氣餘威仍在，配合依然相當明顯的夜間輻射冷卻效應，昨晚到今天清晨全台平地最低溫在苗栗三灣只有6.6度，嘉義以北各縣市除了靠海的新竹市，空曠地區的低溫普遍都只有10度或在10度以下，南部、東半部地區則大多在11至13度。

他說，比較特別的是，宜蘭晨間的低溫在各縣市中是最高的，仍有13.6度，與過往冬季的經驗不同。顯示夜間雲量多寡所導致的輻射冷卻強度差異，對於這波低溫有非常顯著的影響。

歐宗學表示，高壓迴流環境會至少持續到下周一，期間水氣依然偏少，預估各地都維持著跟今天相似的天氣型態，西半部依然晴朗穩定，東半部有較多雲量。氣溫方面會逐日回升，每天的氣溫都會升高1-2度，早晚期間仍然要注意會有局部性的較低溫出現，但預估極端低溫發生區域會明顯縮小、機會也跟著降低。

新一波東北季風何時南下？歐宗學表示，有延後的趨勢，最新的預報要到下周五才有較明顯的東北季風增強，在此之前的下周二至周四，大致是東北東到偏東風的環境，對於東半部地區來說持續處在迎風面的位置，水氣會有稍微增多的機會，預估天氣仍持續多雲或陰，但會開始有局部短暫雨。西半部不受影響，持續晴到多雲。

下周五東北季風開始增強，歐宗學表示，北部、東半部會再陸續轉陰雨天氣，下周六有華南水氣東移，北東部陰雨天氣持續，中部雲量也可能增多並在山區附近有零星短暫雨，南部依然不受影響。下周六晚間到下周日較乾冷的空氣逐漸移入，各地天氣又會恢復穩定。

歐宗學表示，下周六晚起有明顯的冷空氣南下，強度不排除會再達到大陸冷氣團，並可能一直影響到下下周的前期，確切的低溫程度及影響時間、範圍等還會隨著後續的預報變化而調整，仍有不確定性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。