晴朗舒適入夜陡降溫 吳德榮：下周六冷空氣再襲 強度更強

今晨平地最低氣溫為苗栗三灣6.6度、新北石碇8.0度，新竹峨眉8.6度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地晴朗穩定、冷氣團略減弱、氣溫略升，白天陽光下舒適，但入夜後強輻射冷卻加成，迅速降溫、明晨苗栗以北部分平地、仍有10度以下的低溫。今天北部8至24度、中部10至27度、南部11至28度、東部12至28度。

他說，明天白天起、下周一冷空氣及輻射冷卻皆減弱，氣溫回升，各地晴朗穩定，日夜溫差大。下周二至周四東半部水氣逐日增多，局部短暫雨的機率逐日提高；西半部仍晴朗穩定，日夜溫差大。

下周五另一東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降、北台灣轉涼。吳德榮說，各國模式顯示，下波冷空氣大約在下周六起影響3、4天，強度雖比上波強，但輻射冷卻比上波弱；且為期末模擬、各國模式皆調整中，會降到幾度、什麼等級，仍有變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。