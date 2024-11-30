冷氣團+輻射冷卻 苗栗大河6.6度低溫 下周再1波冷空氣

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今天上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。低溫區域有新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣。

今晨輻射冷卻作用下，各地天氣還是偏冷，苗栗縣大河測站今天出現6.6度低溫，其次低溫是新北市國五S006K測站8.0度。氣象署表示，中部以北、宜蘭低溫只有11到13度，南部及花東15到17度，北部、宜蘭、中彰投局部地區有10度以下低溫發生的機會。

今天大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北部、東半部高溫20到23度，中南部24、25度，西半部、宜蘭日夜溫差大；澎湖整天氣溫19到21度，金門15到19度，馬祖13到17度；各地及澎湖、金門、馬祖仍為晴朗穩定，只有花東地區偶有零星降雨。

明天、下周一輻射冷卻仍明顯，各地早晚仍偏冷，白天高溫持續回升，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，下周一下午起基隆北海岸、大台北山區及東北部地區轉為有零星短暫雨。

下周二、下周三迎風面水氣稍增多，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風增強，下周五東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六東北季風再增強或大陸冷氣團南下，12月8日、9日東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二、下周三清晨中南部地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路多加留意。