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2024退休力大調查／施昇輝：理想善終 是有家人陪伴

聯合報／ 記者蘇湘雲魏忻忻／台北報導
樂活大叔施昇輝。記者葉信菉／攝影
樂活大叔施昇輝。記者葉信菉／攝影

「自己決定善終很容易，決定父母的善終真的很難。」二○二二年，樂活大叔施昇輝面對雙親在廿三天之內相繼在家裡往生，他決定不送爸媽去急診，雖然這是他評估後認為對父母最好的決定，但還是天人交戰，「你一輩子都將背負罪惡感。」不過，他說，決定自己的善終相對容易，大家都知道「善終比賴活好」，及早交代不做無謂搶救。

施昇輝理想的善終，是家人陪伴他度過最後一刻。他的一位朋友知道父親不久人世，和兩個妹妹放下所有事情，一起陪在父親身旁。施昇輝相信，如果子女知道他何時會走，一定會陪他到最後，但大家若不知道「最後一刻」何時到來，子女平時可能忙工作，說不定就在猝不及防時，「我就離開了，子女也會很遺憾」。

「你現在離世，是否都沒遺憾、沒牽掛？」今年五月施昇輝因故就醫，他擔心就此離開，問自己有沒有遺憾？他發現有一些，因為有些國家還沒去過，但也釋懷，「也沒關係，人生不可能沒遺憾」。

有沒有牽掛？他想，孩子都成人，也有自己喜歡的工作，「我覺得自己是可以隨時走的人。」但家人聽到他這樣說，不太高興，於是他就不講了。施昇輝說，大家常說每天都當作人生最後一天，「這樣太心靈雞湯了。」他認為，有遺憾沒有關係，自己覺得幸福的人生，就是善終。  

決定自己的善終很容易，做了哪些準備？他說現在很健康沒準備。但參加退休力論壇後，決定去門診，接受預立醫療照護諮商，寫下自己的「預立醫療決定書」。

人生 子女 父母

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