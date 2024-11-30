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2024退休力大調查／紀寶如：長照傳愛 助老藝人謝幕

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
首代童星紀寶如（右）。圖／紀寶如提供
首代童星紀寶如（右）。圖／紀寶如提供

紀寶如五歲進入演藝圈，被譽為第一代童星，看似光鮮亮麗，盆滿缽滿，但她嘗盡人生冷暖，歷經未婚懷孕、退出演藝圈、丈夫外遇、離家出走、前夫死於ＫＴＶ大火，多次走過人生高山與低谷，感嘆「戲如人生、人生如戲」，如今她擔任台灣優質生命協會秘書長，關懷老人與長輩，也學習如何跟至親好友們說「再見」。

人生充滿戲劇性，紀寶如更能深刻體悟生命無常，多年前一檔戲劇「珍珠人生」就是她的自傳，道出一顆掉進蚌殼裡的沙粒，歷經各種磨難，終成美麗珍珠。近年她投入公益至各地演講，提醒大家珍惜當下，不要留下遺憾，因為沒有人知道下一刻是否還有機會表達內心感情。

小時忙拍戲無法正常上學，讓紀寶如心生自卑，十幾年前重拾書本，花七年完成神學院學業，從中體悟「樂學、樂活、樂齡」。紀寶如照顧許多養護中心長輩、獨居長者，讓她計畫退休後學習長照課程。

台灣優質生命協會主要服務對象為養護中心長輩、無法領取政府補助的獨居長者，生活窘困的資深藝人也是協會關懷重點。紀寶如說，「不是每個藝人都跟江蕙、費玉清一樣，退休後仍擁有高品質生活。」，演藝工作無退休金，如果年輕時未妥善理財，最後可能晚景淒涼。

紀寶如協助許多老藝人身後事，對於生死，更為豁達。她說，自己葬禮只需簡單的安息禮拜。「生命的終點，無須悲傷，這是愛的延續。」紀寶如說，唯一希望是那些曾受到她幫助的人記得這份愛，並將這份愛傳遞下去。

人生 長輩

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