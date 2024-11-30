聽新聞
0:00 / 0:00
2024退休力大調查／紀寶如：長照傳愛 助老藝人謝幕
紀寶如五歲進入演藝圈，被譽為第一代童星，看似光鮮亮麗，盆滿缽滿，但她嘗盡人生冷暖，歷經未婚懷孕、退出演藝圈、丈夫外遇、離家出走、前夫死於ＫＴＶ大火，多次走過人生高山與低谷，感嘆「戲如人生、人生如戲」，如今她擔任台灣優質生命協會秘書長，關懷老人與長輩，也學習如何跟至親好友們說「再見」。
人生充滿戲劇性，紀寶如更能深刻體悟生命無常，多年前一檔戲劇「珍珠人生」就是她的自傳，道出一顆掉進蚌殼裡的沙粒，歷經各種磨難，終成美麗珍珠。近年她投入公益至各地演講，提醒大家珍惜當下，不要留下遺憾，因為沒有人知道下一刻是否還有機會表達內心感情。
小時忙拍戲無法正常上學，讓紀寶如心生自卑，十幾年前重拾書本，花七年完成神學院學業，從中體悟「樂學、樂活、樂齡」。紀寶如照顧許多養護中心長輩、獨居長者，讓她計畫退休後學習長照課程。
台灣優質生命協會主要服務對象為養護中心長輩、無法領取政府補助的獨居長者，生活窘困的資深藝人也是協會關懷重點。紀寶如說，「不是每個藝人都跟江蕙、費玉清一樣，退休後仍擁有高品質生活。」，演藝工作無退休金，如果年輕時未妥善理財，最後可能晚景淒涼。
紀寶如協助許多老藝人身後事，對於生死，更為豁達。她說，自己葬禮只需簡單的安息禮拜。「生命的終點，無須悲傷，這是愛的延續。」紀寶如說，唯一希望是那些曾受到她幫助的人記得這份愛，並將這份愛傳遞下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言