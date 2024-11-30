重度失能 衛福部擬推長照保險

我國將邁入超高齡社會，預計於明年上半年政府將推出完整長照三點○計畫，衛福部政務次長呂建德昨表示，衛福部正構想長照「雙源財政制度」，照顧輕、中度失能者以現有稅收的長照基金因應，重度失能者則採用長照保險制。專家指出，雙源制將能打破財源現況，而長期被長照排除在外的重度失能者，也能囊括其中。

呂建德表示，長照三點○計畫有四大重點，包含在地安老、強化重度失能、納入安寧療護，打造居家、社區、機構、醫療一體式服務。長照三點○希望能減輕照顧家庭的沉重負擔，也將提高住宿式機構每月補助至一萬五千元。衛福部也在研議推出「雙源財政制度」，重度失能採取保險、輕中度維持稅收支應。

照顧重度失能需600億經費

家庭照顧總會常務理事陳正芬表示，目前長照資源多布建在社區與居家，主要照顧輕中度失智失能者，長照基金源自菸稅、遺產稅、贈與稅等，但未涵蓋十二萬名住在機構以及廿四萬個聘雇外籍看護的重度失能家庭，若以卅六萬名重度失能者計算，政府至少要編列六百億經費。

陳正芬說，如果衛福部規畫這六百億，是向民眾徵收長照費來照顧重度失能長者，是打破過去一提長照保險就是支持其他政黨的政治口水中，也解決長照基金未來財源恐不足的問題，她認為，未來若要徵收長照保險，應向十八歲以上勞動人口徵收，才能達到公平。

學者：長照險保費會很高

台大社工系名譽教授馮燕指出，社會保險是以「風險分擔」為基礎，如果池子中，健康者的比率低於不健康比率，將會是不健全的保險，可預期徵收保費會很高，即將邁入超高齡化社會不能再不談長照保險制，但長照保險僅照顧重度失能者，會錯失社會保險的意義。

台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系副教授林立峯表示，雙源制度得思考，如果長照基金用完，照顧輕中度失能者的經費，是否會挪用長照保險金，政府需先計算出不同失能等級的人數，以及使用額度，還有雙源資金相互使用方式。

長照司：財源會多元評估

長照司副司長吳希文表示，長照財源會多元評估，不會排除任何可能，保險制度必須考量政府財務負擔、資源布建是否足夠、繳費年齡如何設定、費率調整不易及社會各界是否具共識等問題，會持續蒐集各界意見。

吳希文表示，長照基金每年從各項稅收的收入均超出推估，未出現財源不足的狀況；再者，長照基金剩餘款可保留至下一年使用，預估到年底長照基金上有一千八百億元，足以支應業務執行。