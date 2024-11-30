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電價衝擊 北捷不漲價、優惠縮水

聯合報／ 記者邱書昱陳秋雲陳俊智宋原彰／連線報導
台北捷運坦言，軌道經營確實面臨到諸多困境。本報資料照片
台北捷運坦言，軌道經營確實面臨到諸多困境。本報資料照片

電費上漲衝擊捷運營運，台北捷運公司董事會昨討論後表示，預估明年營運將首度虧損，但為苦民所苦，拍板不調整票價，但常客優惠折扣將縮水，會從原本打7到9折，調整為85到95折，約有30萬名旅客受影響，陳報市府後，預計明年上半年公告實施。

北捷表示，受電費、薪資及基本工資調漲影響，預估明年將首度虧損，造成未來財務缺口，長遠來看，恐影響捷運系統安全及服務，但考量大環境，仍決議不調整票價，1200定期票也不受影響，鼓勵民眾多多使用，也將通勤成本影響到最小。

高捷公司雖無常客優惠，但近年多次調漲電價、基本工資，物價也一路漲，使經營成本攀升，已從11月取消捷運、輕軌「電子票證85折優惠」，鼓勵高頻率使用的通勤者使用TPASS月票（僅399元），近期沒有調整票價計畫。

台中捷運董事長顏邦傑說，今年5月電費漲14%、10月又漲14%，初估今年中捷電費將破1億元，比去年9000多萬、前年7600多萬都高，運量雖提高，但成本漲價對中捷財務雪上加霜，盼台電能給優惠電費，目前中捷票價也暫不調整。

桃園捷運全線優惠票價折扣10元，但機捷財務仍負債，電費、人力成本攀升，明年1月2日起優惠縮水，以桃園機場園區A12、A13、A14a站為起訖點，單程票恢復原價，比目前票價多10元，以A1台北車站到A12站為例，將從150元變160元。

機捷其他各站間優惠折扣從10元減為5元，票價將比目前多出5元；A1台北車站到A2三重站現為20元，新制實施後變成25元。

北捷評估，調整後的常客優惠，將有30萬名旅客受影響，以通勤族每趟車資20元，每月搭乘50次計算，原本每月回饋金250元，調整後為150元，相當於每趟回饋金略減2元。

北捷坦言，軌道經營的困境並非只有北捷，台鐵今年8月20日取消全面電子票證9折優惠；桃捷、高捷優惠都陸續調整，減少本業虧損。

北捷也說，民國85年北捷通車後，綜合消費物價指數已成長34%，運輸及倉儲業薪資也成長51.2%。雖然政府明訂運價計算公式，可定期檢討納入營運成本變動，但從未調整票價。

北捷 捷運公司 票價

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